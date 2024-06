OBO: zagłosuj, nim będzie za późno!

Infrastrukturalne, społeczne, sportowe, kulturalne - propozycji zadań przedstawionych przez olsztynian jest co niemiara. Zostało już tylko kilkadziesiąt godzin, by poprzeć któryś z przygotowanych przez mieszkańców projektów.

- To wyjątkowa okazja, aby współtworzyć przyszłość naszego miasta - mówi prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. - Każdy głos ma znaczenie. To tylko kilka minut, które mogą przynieść wiele korzyści naszemu miastu.

Mieszkańcy Olsztyna wybierają w tym roku pośród 99 projektów - 77 zadań to te dotyczące tylko osiedli, a pozostałe 22 odnoszą się do całego miasta. Realizacja wybranych jako najlepsze odbędzie się w następnym roku.

Do piątkowego (21 czerwca) południa tylko poprzez system internetowy wpłynęło ponad 10 tys. kart. Na nich zostało oddanych łącznie ok. 48 tys. głosów, co przełożyło się na 100 tys. punktów rozdzielonych między poszczególne projekty. Do tego zostaną doliczone jeszcze głosy, które przekazywane są w formie tradycyjnej.

Głosowanie XI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego potrwa do niedzieli (23 czerwca) do 23:59.