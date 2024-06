Szkoła z Olsztyna doceniona w kraju. W tle sztuczna inteligencja

Szkoła z Olsztyna zdobyła prestiżową nagrodę w konkursie Nasz projekt eTwinning 2024. – To europejski program dla szkół, którego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów oraz rozwijanie wzajemnej komunikacji. W Polsce koordynuje go Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem Ministerstwa Edukacji – informuje Agnieszka Jabłońska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, która dodaje, że regularnie raz w roku najlepsze projekty są wyróżniane, a ich autorzy spotykają się na specjalnej ceremonii. W najnowszej edycji prestiżową nagrodę zdobył również ZPE za projekt AI Masters.

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej. Ich zadaniem było pisanie tekstów w języku angielskim za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji (Chat GPT, Gemini Google itd.). Efektami dzielili się z innymi uczestnikami projektu, czyli uczniami z Portugalii, Litwy, Turcji, Węgier oraz innych miast Polski na platformie edukacyjnej eTwinning. W ten sposób podnosili kompetencje cyfrowe i uczyli języka angielskiego.

Agnieszka Jabłońska i Michał Siwkowski – nauczyciel-koordynator odebrali nagrodę z rąk minister Barbary Nowackiej podczas uroczystej gali w Warszawie.

– To zaszczyt, ale przede wszystkim motywacja do dalszej pracy z nowatorskimi technologiami – mówi dyrektor Jabłońska. – To wyróżnienie jest tym bardziej ważne, że otrzymaliśmy jej jako jedyna szkoła w województwie i nieliczna w skali kraju. To potwierdza, że w naszej codziennej pracy obraliśmy dobrą drogę, by dotrzeć do naszych uczniów.

Przypomnijmy, że Zespół Placówek Edukacyjnych powstał w 1998 roku, tworząc oddział dla dzieci z autyzmem w Zespole Placówek Przedszkolnych nr 1 placówce prowadzonej przez Miasto Olsztyn.

– Koncepcja pracy placówki oparta jest na połączeniu nauczania grupowego wspartego nauczaniem indywidualnym. Wśród wielu zajęć specjalistycznych należy wymienić: rehabilitację ruchową, rewalidację z wykorzystaniem komputera, zajęcia logopedyczne, hydroterapię, stymulację sensoryczną, komunikację alternatywną – zaznacza Agnieszka Jabłońska.

Placówka została rozbudowana o część edukacyjno-rehabilitacyjną.

