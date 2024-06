Młodzi katolicy z Olsztyna zbierają na siedzibę

Nie brakuje młodych ludzi, którzy angażują się w życie Kościoła. Widać to w Olsztynie, gdzie młodzi katolicy przy wielu okazjach są bardzo widoczni. Nic więc dziwnego, że chcą mieć własne miejsce, w którym będą mogli się spotykać. Żeby je urządzić, ogłosili zbiórkę na zrzutka.pl.

Na ostatnim spotkaniu w Lednicy było blisko 500 młodych osób z samej tylko Diecezji Warmińskiej. Przystań Młodych, odbywająca się corocznie w Mrągowie, przyciąga nawet półtora tysiąca młodych katolików zaangażowanych w życie Kościoła. Lista grup współpracujących w Diecezjalnym Duszpasterstwie Młodzieży systematycznie rośnie, obejmując liczne stowarzyszenia, fundacje i ruchy.

Wspólnie uczestniczą w wydarzeniach religijnych, wakacyjnych wyjazdach, modlitwach, zabawach, a często także w nauce. Na większość spotkań zabierają relikwie bł. Karola Acutisa, który wkrótce ma być ogłoszony świętym, i stają się coraz bardziej widoczni.

Olsztyn: Centrum Młodych Katolików



Dzięki ich zaangażowaniu Olsztyn stał się tętniącym życiem centrum dla młodych katolików na Warmii. Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej, pod przewodnictwem energicznego księdza Kamila Wyszyńskiego, od sześciu lat aktywnie działa na rzecz integracji i rozwoju duchowego młodzieży.

— Jestem duszpasterzem młodzieży od 6 lat, a od jakiegoś czasu także diecezjalnym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które dynamicznie się rozwija w naszej diecezji — mówi z entuzjazmem ks. Kamil Wyszyński. — Lista naszych działań jest naprawdę długa. Młodzi pragną mieć teraz własne miejsce, które będzie centralą ich działań — dodaje.

Do tej pory młodzi mieli bardziej wirtualne niż prawdziwe biuro. Teraz Duszpasterstwo Młodzieży zyskało swoją fizyczną przestrzeń w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej przy ul. Kopernika 47. Ma to być nie tylko siedziba administracyjna, ale przede wszystkim przestrzeń do spotkań, szkoleń, warsztatów i tworzenia nowych inicjatyw.

— Olsztyn stał się miejscem dowodzenia, do którego przyjeżdżają młodzi z wielu miejscowości diecezji. Dlatego stworzyliśmy przestrzeń, gdzie chcemy urządzić biuro i spotykać się, tworząc nowe projekty i wydarzenia dla młodych ludzi — wyjaśnia ks. Kamil.

Diecezjalny duszpasterz młodzieży podkreśla, że biuro to miejsce pracy przede wszystkim dla młodych ludzi. Już teraz wieloma sprawami organizacyjnymi zajmują się Natalia i Marysia, dwie studentki współpracujące z księdzem Kamilem. Oprócz nich w biurze działa osiem osób z zarządu diecezjalnego KSM, które aktywnie angażują się w tworzenie propozycji dla młodzieży w całej diecezji.

Święte długopisy i wsparcie dla młodych



Ksiądz Kamil, pytany o najważniejsze wydarzenia organizowane przez duszpasterstwo młodzieży, wymienia imponującą listę. Święto Młodych Przystań Młodych to największe wydarzenie dla młodych katolików w diecezji, odbywające się dzień przed uroczystością Chrystusa Króla. Podczas święta młodzież uczestniczy w koncertach, modlitwach, warsztatach profilaktycznych i innych atrakcjach.

Innym oczekiwanym wydarzeniem jest DWM, czyli Dzień Wspólnot Młodzieżowych, które obejmuje cykliczne spotkania różnych wspólnot, dzielenie się świadectwami wiary oraz doświadczeniem działania. Duszpasterstwo organizuje również liczne pielgrzymki i wyjazdy, takie jak rekolekcje KSM czy wyjazdy do Zakopanego.

Duszpasterstwo wspiera także młodzież zmagającą się ze stresem egzaminacyjnym, organizując popularne pielgrzymki do Gietrzwałdu i Częstochowy. Te pierwsze zyskały legendarną sławę dzięki tzw. świętym długopisom: uczestnicy pielgrzymek otrzymują poświęcone długopisy, którymi potem piszą egzaminy.

— Oczywiście najważniejsza jest solidna nauka i uczciwe przygotowanie do egzaminu, ale zawierzenie Panu Bogu także jest istotne. Długopisy są tego symbolem — wyjaśnia diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Regularne spotkania odbywają się w wielu parafiach i są poświęcone różnym zagadnieniom wiary i życia. Ksiądz Kamil zapewnia, że Kościół pragnie być blisko młodych ludzi.

Ich człowiek w niebie



Duszpasterstwo Młodzieży to nie tylko organizacja wydarzeń, ale przede wszystkim wspólnota wspierająca młodych w ich drodze wiary. Oferuje różnorodne formy rozwoju duchowego, takie jak rekolekcje, dni skupienia i spotkania modlitewne. Kluczową rolę odgrywa formacja liderów, którzy animują grupy młodzieżowe.

— Mamy swojego człowieka w niebie. Błogosławiony Karol Acutis jest patronem młodzieży. Jego relikwie towarzyszą nam podczas większości wydarzeń i wyjazdów. Papież Franciszek uznał cud za jego wstawiennictwem, co otwiera drogę do kanonizacji. Będziemy mieli swojego świętego w niebie — mówi ks. Kamil.

W 2021 roku bł. Karol Acutis został ogłoszony patronem młodzieży archidiecezji warmińskiej. Ten młody Włoch, który zmarł w wieku 15 lat, jest wzorem dla młodych, jak żyć wiarą we współczesnym świecie. Jego oddanie Eucharystii oraz fascynacja nowymi technologiami i ewangelizacją przez internet stanowi inspirację dla wielu młodych katolików.

Aby stworzyć profesjonalne miejsce dla młodych katolików, Duszpasterstwo Młodzieży zorganizowało zbiórkę funduszy na platformie Zrzutka.pl. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup mebli, biurek, drukarek i innych niezbędnych elementów wyposażenia biura.

— Chcielibyśmy mieć profesjonalnie przystosowane miejsce do tworzenia różnych dzieł. Dlatego otworzyliśmy zbiórkę na Zrzutka.pl, bo to najprostszy sposób na dotarcie do ludzi — wyjaśnia ks. Kamil. — Można ją odnaleźć pod hasłem: Wesprzyj Młodych Warmii – nowe biuro Warmińskiego Duszpasterstwa Młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży — dodaje.

Zbiórka na biuro



Młodzi na urządzenie biura, jego remont oraz meble potrzebują łącznie 10 tys. zł. Zbiórka będzie aktywna do początku sierpnia.

— Wierzymy, że z Waszą pomocą uda nam się stworzyć miejsce, które stanie się sercem Warmińskiego Duszpasterstwa Młodzieży i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Każdy wkład ma dla nas ogromne znaczenie i jest cennym wsparciem! — piszą organizatorzy zbiórki na Zrzutce.

— Do tej pory zawsze zbieraliśmy dla innych, teraz prosimy o pomoc dla siebie — podsumowuje ks. Kamil.

Stanisław Kryściński



Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/h9pxbd

Młodzi zbierają na urządzenie swojego biura przy ulicy Kopernika 37 w Olsztynie



fot. FB/ Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży