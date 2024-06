ERGO Hestia sponsorem tytularnym Inside Seaside

Sopocka firma kolejny rok z rzędu została sponsorem tytularnym gdańskiego festiwalu. Na ERGO Hestia Theatre Stage zagrają m.in. Kevin Morby, Hania Rani, RY X i Kasia Lins. Podczas Inside Seaside zostanie zaprezentowana wystawa Kruchość by Artystyczna Podróż i zorganizowana dyskusja o literaturze.

ERGO Hestia została sponsorem Theatre Stage po raz drugi. W niezwykle zaaranżowanej przestrzeni w tym roku zagrają: porównywany do Boba Dylana i Lou Reeda Kevin Morby, wielokrotnie nagradzana pianistka, kompozytorka i wokalistka Hani Rani, taneczni i przebojowi Kerala Dust oraz nastrojowy RY X. Na scenie wystąpią także Kasia Lins, Spięty i Rusted Teeth.

Łącznie na Inside Seaside usłyszymy niemal 30 artystów z Polski i ze świata. W programie znajdą się także pokazy filmowe i spotkania. We współpracy z ERGO Hestią, festiwal zaprasza także do obcowania z innymi formami sztuki.

— Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny możemy być częścią Festiwalu Inside Seaside — mówi Maria Rosa, dyrektorka biura marketingu i PR ERGO Hestii, prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. — Zeszłoroczna edycja pokazała, że uczestnicy są otwarci na różne formy sztuki, nie tylko muzykę. Dlatego idea łączenia ich w jednym miejscu przyświeca nam również w tym roku. Zapraszamy na dyskusję o literaturze, a także wystawę konkursu fotograficznego Artystyczna Podróż”.

Specjalna wystawa fotograficzna

W specjalnie zaadaptowanych salach AmberExpo zaprezentowana zostanie wystawa Kruchość by Artystyczna Podróż. To inicjatywa ERGO Hestii i Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, która promuje artystów w ich naturalnym żywiole - internecie. Mogą oni eksplorować różne aspekty kruchości, takie jak emocje, natura, struktury czy relacje międzyludzkie. To także szansa na refleksję nad ulotnością życia i jego nietrwałością. Zdjęcia mogą być zarówno symboliczne, abstrakcyjne, jak i ukazywać dosłowne przykłady kruchości w otaczającym nas świecie.

Konkurs skierowany jest do wszystkich użytkowników Instagrama - mogą w nim brać udział zarówno zawodowi fotograficy, jak i amatorzy. Zgodnie z zasadami uczestnik, przy pomocy urządzenia mobilnego (smartfon lub tablet), powinien wykonać zdjęcie kreatywnie nawiązujące do przewodniej tematyki - kruchości - i opublikować je na Instagramie, oznaczając hashtagami #kruchoscbyap oraz #artystycznapodroz.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie ERGO Hestii.

Kogo jeszcze usłyszymy?

Dotychczas ogłoszeni artyści drugiej edycji Inside Seaside to: IDLES, Black Pumas, The Last Dinner Party, RY X, Kevin Morby, Hania Rani, Kerala Dust, Christian Lee Hutson, SPRINTS, Artur Rojek, Daria ze Śląska, Skubas, Vito Bambino, Kasia Lins, Rusted Teeth, JAD, Lor, Sad Smiles i USO 9001.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie festiwalu

Informacje o Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeniowym. Od ponad 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Nasze ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

Prezesem Grupy ERGO Hestia jest Artur Borowiński.

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii prowadzi w imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA rozbudowany program mecenatu kultury i sztuki, a także projekty art brandingowe i edukacyjne. Od ponad 20 lat bierze aktywny udział w dyskursie polskiej sztuki współczesnej. Na polu sztuk wizualnych współpracuje m.in. z najważniejszymi instytucjami zajmującymi się sztuką współczesną w kraju i za granicą. Od roku 2023 Fundacja APH prowadzi Ogólnopolski Program Dotacyjny, który wspiera rozwój krajowej sceny artystycznej. Działa też na rzecz promocji polskich twórców i twórczyń związanych z 20-letnią historią konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Organizuje też od roku 2021 konkurs Literacka Podróż Hestii.

Źródło informacji: Ergo Hestia