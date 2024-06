Forum AI jednym z najważniejszych wydarzeń Forum Ekonomicznego w Karpaczu

List intencyjny sygnowali Krzysztof Gawkowski - wicepremier i minister cyfryzacji, przedstawiciele władz największych polskich szkół wyższych: prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej, prof. Kamil Staniec, prorektor ds. kształcenia Politechniki Wrocławskiej i dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK., Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej, a także Zygmunt Berdychowski - przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Celem porozumienia jest podjęcie współpracy partnerów w zakresie realizacji Forum Sztucznej Inteligencji (Forum AI), które odbędzie się w dniach 3-5 września 2024 r., w ramach XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Będzie to jedno z największych wydarzeń z zakresu AI w Polsce, skupiające wybitnych ekspertów, praktyków, przedstawicieli wiodących firm i naukowców w tej dziedzinie.

W ramach Forum AI odbędzie się dedykowana ścieżka tematyczna składająca się z paneli, prezentacji, warsztatów oraz wydarzeń specjalnych. Poruszone zostaną kluczowe kwestie wpływu Sztucznej Inteligencji na rewolucję, jaka zachodzi w społeczeństwie, a także w sektorach usług publicznych, jak i komercyjnych. Omówione zostaną problemy i wyzwania, z którymi będzie musiał zmierzyć się rynek w obliczu fundamentalnej zmiany technologicznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Uczestnicy Forum zastanowią się - na ile inwestycje w badania naukowe i nowoczesne technologie z zakresu AI w wielu obszarach życia - pozwolą Unii Europejskiej odbudowywać konkurencyjność względem światowych gospodarek i zapewnią bezpieczeństwo.

„To porozumienie to szukanie odpowiedzi na temat nowoczesnej Polski. Jeżeli chcemy gonić świat, a moim marzeniem jest, by Polska stała się liderem cyfryzacji w Europie, to potrzebne są nam takie inicjatywy. Forum AI jest spójne z moją wizją rozwoju kraju. W perspektywie długofalowej chcę doprowadzić do cyfrowej rewolucji. Tego czego mi brakuje to to, żeby absolwentów zachęcać do służby w administracji publicznej. Spróbujmy wytworzyć dobry klimat dla administracji publicznej, zbudujmy poczucie spełnienia w Służbie Cywilnej. Musimy postawić na kooperację a nie rywalizację - kooperację nauki, biznesu i państwa” - powiedział Krzysztof Gawkowski - wicepremier, minister cyfryzacji.

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, zapewnia, że jego uczelnia obecna jest wszędzie tam, gdzie dyskutuje się o ważnych sprawach i - jak mówi - dlatego naszych ekspertów nie może zabraknąć podczas XXXIII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Politechnika Krakowska intensywnie angażuje się w tę inicjatywę, m.in. kreuje panele w obszarze zrównoważonego rozwoju”.

„Wierzymy, że strefa naszej uczelni i prezentowane tam zagadnienia będą cieszyły się dużym zainteresowaniem w czasie wrześniowego Forum. Na uwagę zasługuje fakt, że organizatorzy - rozumiejąc wagę rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływ na gospodarkę i inne obszary życia - postanowili poszerzyć program o Forum Sztucznej Inteligencji. Politechnika Krakowska patronuje temu przedsięwzięciu, a nasi pracownicy naukowi czynnie angażują się w jego organizację i odpowiedni poziom merytoryczny. Mam nadzieję, że podjęcie dyskusji na temat AI w ramach tak dużego wydarzenia, jakim jest Forum Ekonomiczne, będzie stanowiło istotny wkład we właściwy rozwój tej dziedziny” - mówił rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

„Sztuczna inteligencja jest w Akademii Górniczo-Hutniczej traktowana bardzo poważnie - zapewnił rektor uczelni prof. Jerzy Lis. - W ramach prac m.in. Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji, jednostki naukowo-dydaktycznej, prowadzimy badania naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe jak również działalność kształceniową i upowszechniającą naukę oraz edukację w obszarze sztucznej inteligencji. Mamy nadzieję, że ekspercka wiedza naszej kadry przyczyni się do rozwoju Forum AI i tym samym całe Forum Ekonomiczne w Karpaczu wzbogaci się o istotną w czasach napędzanych technologią tematykę” - podkreślił prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górcznio-Hutniczej w Krakowie.

„Politechnika Poznańska to wiodący ośrodek edukacyjny i naukowy w obszarze AI - mówił rektor uczelni prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - Dzisiaj należy wyznaczać standardy z tego obszaru, aby w przyszłości Polska nie była tylko beneficjentem tej technologii, ale by ją kreowała, wykorzystując olbrzymi potencjał ludzki. Koniecznym jest zatem inwestowanie w rozwój specjalistów jak i infrastrukturę, w tym kwantową” - zaznaczył prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Jego zdaniem Forum w Karpaczu będzie doskonałą platformą wymiany poglądów i bez wątpienia powinno przyczynić się do wskazania strategicznych filarów rozwoju AI w horyzoncie krótko- jak i długookresowym.

„Warto nadmienić - mówił prof. Jesionowski - że utworzone w Politechnice Poznańskiej Interdyscyplinarne Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa jak i budowa potencjału w obszarze technologii kwantowych są przykładami inicjatyw do szerokorozumianej kooperacji i budowania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy”.

„[i]Żyjemy w czasach, w których sztuczna inteligencja jest już stałym elementem naszej codzienności, a jej znaczenie będzie nadal rosło. Jako Politechnika Wrocławska rozumiemy to, dlatego stawiamy na rozwój badań i kształcenie w tym zakresie. Nie tylko przygotowujemy specjalistów na kierunkach sztuczna inteligencja czy cyberbezpieczeństwo, lecz także prowadzimy szeroką współpracę z otoczeniem w ramach makroklastra >>Technologie w bezpieczeństwie publicznym