Indykpol AZS Olsztyn zamyka skład. Podsumowanie okienka transferowego "Zielonej Armii"

Kadra Indykpolu AZS Olsztyn na nadchodzący sezon siatkarskiej PlusLigi będzie liczyła 17 osób. W składzie można znaleźć kilku bardzo doświadczonych siatkarzy oraz uzdolnioną młodzież.

Ostatnimi zawodnikami, którzy na stałe zagoszczą w składzie ekipy z Warmii i Mazur są przyjmujący Kacper Sienkiewicz oraz atakujący Szymon Patecki. Pierwszy z nich jest wychowankiem AZS-u i ma za sobą debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Został powołany do pierwszego składu w obliczu kontuzji przyjmujących Nicolasa Szerszenia i Mateusza Janikowskiego. W siedmiu meczach, w których się pojawił, zdobył dwa punkty.

Patecki natomiast nadal czeka na swój debiut w PlusLidze. Wychowanek Ataku Elbląg pomagał pierwszej drużynie w treningach w poprzednim sezonie, a jednocześnie występował w barwach AZS-u UWM Olsztyn, czyli drużynie młodzieżowej.

Zakontraktowaniem siatkarzy z rocznika 2005 Indykpol AZS Olsztyn zakończył kompletowanie składu na nadchodzące mistrzostwa Polski.

Bez dwóch zdań najważniejszym transferem tegorocznego okienka dla "Zielonej Armii" jest powrót Jana Hadravy. Czeski atakujący w latach 2016-2020 bronił barw klubu ze stolicy Warmii i Mazur i zajął miejsce w jego panteonie sław. Wszystko za sprawą bardzo skutecznej gry oraz niejednego meczu, który leworęczny siatkarz uratował. Hadrava zastąpi w klubie Alana Souze, który odszedł do japońskiego Toray Arrows Shizuoka.

Druga znacząca zmiana w szeregach AZS-u miała miejsce na stanowisku trenera. Dotychczasowego szkoleniowca Javiera Webera zastąpił jego rodak, Juan Manuel Barrial, dla którego będzie to pierwszy sezon w tak wymagającej lidze. Do tej pory trenował kluby ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jednak dwa lata temu powrócił do siatkówki na wyższym poziomie. W pierwszym roku pracy z czeskim klubem VK Lwy Praga zdobył mistrzostwo kraju, natomiast w kolejnej edycji sięgnął po srebrny medal rozgrywek. Wraz z "Praskimi Lwami" występował również w Lidze Mistrzów.

Po dwóch latach doszło do zmiany warty na pozycji rozgrywającego. Amerykanina Joshua Tuanige zastąpił bardzo doświadczony Eemi Tervaportti, wielokrotny reprezentant Finlandii.

W kwestii transferów "do klubu" zakontraktowano jeszcze dwóch wartościowych zmienników: atakujący Daniel Gąsior dawał świetne zmiany w barwach Warty Zawiercie, z którą sięgnął po Puchar Polski oraz wicemistrzostwo kraju. Do grona środkowych dołączył natomiast Paweł Cieślik. Wraz z Visłą Bydgoszcz zdobył brązowy medal ostatnich rozgrywek TAURON 1. Ligi, czyli zaplecza PlusLigi. Cieślik był jednym z najbardziej wyróżniających się siatkarzy na swojej pozycji w lidze.

Ważną informacją dla kibiców były również informacje o przedłużeniu kontraktów z trzema liderami klubu z Olsztyna w minionym sezonie. Reprezentant Niemiec Moritz Karlitzek wielokrotnie ratował drużynę z opresji swoimi potężnymi zagrywkami, a na dodatek zanotował bardzo dobry sezon w ataku. Szymon Jakubiszak zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych blokujących oraz był jednym z najbardziej skutecznych graczy na swojej pozycji w lidze. Świetne występy Jakubiszaka zaowocowały powołaniem do szerokiej kadry reprezentacji Polski oraz debiutem w Lidze Narodów.

Trzecią ważną postacią, z którą przedłużono kontrakt jest Nicolas Szerszeń. Kapitan "Akademików" stracił początek sezonu przez kontuzję brzucha, a następnie uraz kolana, który wykluczył go do końca rozgrywek. Prawda jest taka, że kiedy Szerszeń był zdrowy, to był prawdziwym spoiwem zespołu, jeśli chodzi o grę w obronie oraz ataku. Jego umiejętności przywódcze dodatkowo napędzały zespół.

Klub przedłużył jeszcze umowy z ważnymi zmiennikami, czyli Karolem Jankiewiczem, Dawidem Siwczykiem oraz Jakubem Ciunajtisem. Ważne umowy na kolejny sezon mieli Manuel Armoa, Mateusz Janikowski, Kamil Szymendera, Jakub Majchrzak oraz Kuba Hawryluk.

Skład Indykpolu AZS Olsztyn na sezon PlusLigi 2024/2025

Rozgrywający: Eemi Tervaportti (Finlandia), Karol Jankiewicz

Atakujący: Jan Hadrava (Czechy), Daniel Gąsior, Szymon Patecki

Przyjmujący: Nicolas Szerszeń (kapitan), Moritz Karlitzek (Niemcy), Manuel Armoa (Argentyna), Kamil Szymendera, Mateusz Janikowski, Kacper Sienkiewicz

Środkowi: Szymon Jakubiszak, Jakub Majchrzak, Paweł Cieślik, Dawid Siwczyk

Libero: Kuba Hawryluk, Jakub Ciunajtis

Trener: Juan Manuel Barrial (Argentyna)

Przybyli: trener Juan Manuel Barrial (Lwy Praga - CZE), Eemi Tervaportti (Epicentr Podoliany - UKR), Jan Hadrava (Galatasaray Stambuł - TUR), Paweł Cieślik (Visła Bydgoszcz_

Odeszli: trener Javier Weber (JT Thunders Hiroszima - JPN), Alan Souza (Toray Arrows Shizuoka - JPN), Joshua Tuaniga (GKS Katowice), Cezary Sapiński (Resovia Rzeszów), statystyk/II trener Mateusz Nykiel (PGE GiEK Skra Bełchatów), trener przygotowania motorycznego Renato Bacchi (bez klubu)

Oficjalna strona klubowa Indykpolu AZS Olsztyn informuje, że przygotowania do nowego sezonu rozpoczną się w połowie lipca. Rozgrywki PlusLigi "Zielona Armia" zainauguruje w weekend 13-15 września domowym meczem z PGE GiEK Skrą Bełchatów.

Źródło: Indykpol AZS Olsztyn/inf. własna