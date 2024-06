Papież modlił się do błogosławionego księdza Rapacza

W czasie spotkania na placu Świętego Piotra papież podkreślił: "Dziękując Panu Bogu za nowego błogosławionego, którym jest męczennik komunizmu ksiądz Michał Rapacz, módlmy się, by jego świadectwo stało się znakiem pocieszenia od Boga w tych czasach naznaczonych wojnami".

"Niech jego przykład uczy nas wierności Bogu, odpowiadania dobrem na zło, angażowania się w budowanie świata opartego na braterstwie i pokoju. Błogosławiony księże Michale, oręduj za Polską i za pokojem na świecie!" - podkreślił Franciszek w słowie do Polaków.

Papież nawiązał do przypadającego w czwartek Światowego Dnia Uchodźcy, ogłoszonego przez ONZ. Wyraził pragnienie, by był on okazją do "uważnego i braterskiego spojrzenia na wszystkich, którzy są zmuszeni do ucieczki ze swoich domów w poszukiwaniu pokoju i bezpieczeństwa".

"Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by przyjmować, promować, towarzyszyć i integrować tych, którzy pukają do naszych drzwi. Modlę się o to, aby państwa działały na rzecz tego, by zapewnić uchodźcom ludzkie warunki i ułatwić procesy integracji" - dodał.

Franciszek powiedział również wiernym: "Na moim biurku mam ukraińskie wydanie Nowego Testamentu z psalmami, które należało do żołnierza poległego na wojnie. Przysłano mi je; on modlił się przed tą książką".

"Bracia i siostry, módlmy się o pokój. Wojna jest zawsze porażką od początku. Módlmy się o pokój na umęczonej Ukrainie, w Ziemi Świętej, w Sudanie, Birmie i wszędzie, gdzie jest cierpienie z powodu wojny" - zaapelował.

Wyznał też, że myśli o "drogim narodzie chińskim". Zachęcił: "Módlmy się zawsze za ten szlachetny i tak odważny naród, który ma tak piękną kulturę. Módlmy się za chiński naród".

W katechezie na temat psalmów papież mówił, że modlitwa nie może być tylko listą próśb do Boga: "Daj mi, daj nam".



red./PAP



bm