Wakacje Polaków - często więcej niż raz i raczej nad morze

Od tegorocznych wakacji dzielą nas już tylko godziny. Jak wyglądają wakacyjne plany Polaków, postanowił sprawdzić serwis Nocowanie.pl. Jak wynika z jego ankiety przeprowadzonej wśród tysiąca turystów, 45,2% z nas wyjedzie rodzinnie, a 37,5% we dwoje. Pozostałe 17,3% wyruszy na wakacje w gronie większej grupy znajomych.

„Przy czym mówimy tu o rezerwacjach indywidualnych, które nie obejmują zorganizowanego wypoczynku dzieci w ośrodkach wypoczynkowych czy obiektach kolonijnych” - podkreśla Agnieszka Rzeszutek, ekspert Nocowanie.pl. „Bez względu na to, w jakiej konfiguracji wybieramy się na wakacje, jedno jest pewne: dwutygodniowe rodzinne urlopy w kraju przeszły do historii. Utrzymuje się trend krótkich, ale częstszych wyjazdów” - przedstawia wnioski z badania.

Ponad połowa, bo 54% planujących wypoczynek familijny, wyjedzie na tydzień i jest to wynik zbliżony do zeszłorocznego, gdy Nocowanie.pl przeprowadziło identyczną ankietę. O 10% wzrosła natomiast grupa rodzin skracających pobyt do 4 dni. Teraz to 31% podróżujących rodzinie. Dwutygodniowy lub dłuższy pobyt w kraju zamierza zarezerwować zaledwie 5,7% ankietowanych z tej grupy.

Nieco inaczej rozkładają się odpowiedzi par. Co prawda częściej wybierają one wyjazdy weekendowe - taką odpowiedź zaznaczyło aż 29% par i tylko 9% rodzin - ale też częściej mogą pozwolić sobie na dwa tygodnie, a nawet więcej, urlopu (8,5%).

„Rezerwacje są krótkie, ale dobra wiadomość dla gospodarzy jest taka, że 45% rodzin i 41% par planuje więcej niż jeden urlop. Poza tym wszystko wskazuje na to, że wydamy nieco więcej, bo mniej osób liczy na to, że zmieści się w kwocie do 100 złotych - 44% par i 39% rodzin. W zeszłym roku było to odpowiednio: 49% i 44%” - podaje Rzeszutek.

Na wydatek powyżej 300 złotych za osobę za noc pozwolić sobie może 12% ankietowanych rodzin i 7,8% par. Budżet do 2 tysięcy złotych na noclegi przeznaczyć chce ponad połowa par (52%), kolejne 31% zamierza wydać między 2 a 4 tysiące. Ze względu na większą liczbę osób w tym drugim przedziale chce zmieścić się 42% wyjeżdzających z rodziną.

Ankietowani odpowiedzieli też na tradycyjne wakacyjne pytanie: nad morze czy w góry? Wygrywa Bałtyk, nad który wybiera się aż 64% podróżujących z dziećmi i 58% urlopujących w parach. Górskie wędrówki przewiduje 30% rodzin i 28% par. Rodziny rzadziej niż pary wybiorą Mazury. Krainę Wielkich Jezior zamierza odwiedzić 14% podróżujących we dwoje.

Po wyborze kierunku i zaplanowaniu budżetu przychodzi moment wyboru konkretnego obiektu, który najlepiej wpisze się w wyobrażenie o udanym wypoczynku.

„Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, na decyzję o wyborze wpływ mają przede wszystkim ostateczna cena bez ukrytych opłat dodatkowych, dobra relacja ceny do jakości, rzetelny opis obiektu, atrakcyjne promocje, parking, dostępne udogodnienia, a także atrakcje na miejscu i w najbliższej okolicy, dostosowane do potrzeb rodzin lub osób spędzających wolny czas we dwoje” - mówi Agnieszka Rzeszutek. „Duże znaczenie ma też opinia innych. Uważnie śledzimy wpisy i komentarze dostępne w internecie, zwracając uwagę na to czy wyglądają na wiarygodne” - podkreśla.

Przy wyborze szczególnie ostrożni są podróżujący całymi rodzinami. Aż 52% z nich, zanim dokona wyboru tego właściwego, porównuje propozycje więcej niż dziesięciu obiektów. Kolejne 27% szczegółowo przygląda się informacjom o 4-10 obiektach, a 7% przyznaje, że nie porównuje ofert wcale. Nieco mniej czasu na wybór poświęcają osoby podróżujące w parach - 40% sprawdza ofertę od 4-10 obiektów, a 12% nie podejmuje analizy ofert.

Przy zestawianiu propozycji ankietowani zwracają uwagę nie tylko na ceny i opinie, ale też na zdjęcia, szczegółowość opisów udogodnień i wskazania możliwości spędzenia wolnego czasu w okolicy.

„Porównywanie ofert na własną rękę może być czasochłonne, dlatego warto skorzystać z zaawansowanych funkcji wyszukiwania w naszym serwisie, dzięki którym użytkownicy mogą filtrować oferty noclegów pod kątem swoich potrzeb, bez względu na to, czy wakacje planuje duża rodzina, para ceniąca wygodę czy singiel poszukujący aktywnych form wypoczynku. Pomocne są też opinie innych użytkowników dostępne w naszym portalu” - podpowiada Rzeszutek.

A co turystów zniechęca do wyboru danego miejsca? Brak informacji o wyposażeniu obiektu, niezadowalający stan samego obiektu i jego najbliższej okolicy, a przede wszystkim brak parkingu na miejscu.

