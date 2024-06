Biuro podróży FTI ogłosiło upadłość. Wczasowiczów czekają utrudnienia

Jak podaje "Rzeczpospolita", syndyk masy upadłościowej FTI, Axel Bierbach, poinformował, że wszystkie wycieczki zaplanowane od 6 lipca zostają odwołane. Wcześniej decyzja ta obejmowała jedynie wyjazdy zaplanowane do 5 lipca włącznie. Firma miała nadzieję, że we współpracy z innymi biurami podróży uda się zrealizować wakacje dla około 175 tysięcy osób.

Niestety, z powodu bankructwa części firm obsługujących klientów touroperatora w miejscach turystycznych, nie udało się zrealizować wycieczek organizowanych przez FTI. Dotyczy to m.in. firm realizujących transfery oraz hoteli, które stwierdziły, że nie są zobowiązane do realizacji wcześniejszych umów.

Syndyk, mając na uwadze interes klientów, postanowił nie anulować wszystkich rezerwacji od razu, mimo że upadłość FTI jest dla nich poważnym ciosem.

Według szacunków "Rzeczpospolitej", Grupa FTI była trzecim co do wielkości koncernem turystycznym w Europie pod względem obrotów, po TUI Group i Der Touristik. Firma zatrudniała 11 tysięcy pracowników na całym świecie.

Turyści, którzy do 5 czerwca wybrali się na wakacje do Hurghady z biurem FTI, nie muszą się obawiać, że ich wypoczynek zostanie skrócony, będą obciążani kosztami pobytu w hotelach lub będą mieli problemy z powrotem do kraju, informuje portal turystyka.wp.pl.

Minister Turystyki i Starożytności Egiptu, Ahmed Issa, przekazał 10 czerwca, że wówczas w prowincji Morza Czerwonego (głównie w Hurghadzie) przebywało około 5 tysięcy turystów korzystających z usług FTI. W chwili ogłoszenia upadłości tego biura podróży w prowincji Morza Czerwonego przebywało 11 tysięcy gości, głównie z Niemiec i Austrii. Oferty FTI były również dostępne w Polsce, gdzie wyjazdy miały wyloty z Niemiec, zatem korzystali z nich głównie mieszkańcy zachodniej części kraju.

Ambasador Niemiec w Kairze, Frank Hartmann, oraz ambasador Austrii, Georg Postinger, potwierdzili, że FTI posiada ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Niemiecki Fundusz Zabezpieczeń Podróżnych gwarantuje, że wszystkie koszty związane z korzystaniem z obiektów hotelowych i egipskich firm zostaną pokryte.



Źródło: Money.pl