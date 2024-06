Jak stworzyć spójne wnętrze? Sekret tkwi w tekstyliach!

Aranżacja mieszkania to trudna sztuka. Wnętrze musi być funkcjonalne i praktyczne, ale także utrzymane w konkretnym stylu, aby uniknąć stylistycznego chaosu. Z drugiej strony powinno mieć w sobie coś wyjątkowego, co podkreśli osobowość domowników. Jak stworzyć nietuzinkowe wnętrze, a jednocześnie wprowadzić do pomieszczenia harmonię? Pomogą w tym tekstylia (firany, zasłony, narzuty, poduchy czy dywany). Podpowiadamy, jak wykorzystać je w aranżacji, by zadbać o spójność wystroju.

Jak dobrać narzutę, by pasowała do wnętrza?

Narzuta to praktyczne akcesorium, a przy tym ciekawy dodatek. Odnajdzie się oczywiście w sypialni jako narzuta na łóżko, ale nie tylko. Dostępne są bowiem narzuty na kanapę czy na fotele.

Pytanie brzmi: jak dobrać kolor narzuty na łóżko (lub na fotel), aby pasowała do całości aranżacji? Narzuta to dość duży element wystroju, a więc warto poświęcić chwilę na wybór odpowiedniego koloru i wzoru. Narzuta może wręcz stanowić główny punkt aranżacji (szczególnie w sypialni), do którego dopasujesz pozostałe tekstylne dodatki.

Oto kilka wskazówek, które pomogą wybrać odpowiednią narzutę:

Weź pod uwagę styl wnętrza – do wyboru masz różne tkaniny, wzory i kolory. Warto dopasować narzutę do stylu panującego w pomieszczeniu. Narzuty z naturalnych materiałów (bawełna, len) w neutralnych barwach świetnie dopełnią wnętrze w stylu skandynawskim czy minimalistycznym. Z kolei do wnętrza urządzonego w stylu glamour wybieraj błyszczące materiały ozdobione dekoracyjnymi elementami (falbanki, cekiny, pikowanie).

Kolor – to bardzo ważny aspekt, ponieważ spójna kolorystycznie aranżacja dodaje wnętrzu eleganckiego charakteru. Ustal jeden kolor przewodni, co ułatwi harmonijne zaaranżowanie przestrzeni. Na narzucie powinien się znaleźć właśnie ten główny kolor.

Materiał – tutaj też warto wziąć pod uwagę styl, ponieważ błyszczące materiały (na przykład satyna) pasują do innych wnętrz niż chropowate lniane narzuty czy miękkie welury.

W sklepie internetowym kupisz dowolną narzutę, ale również dobierzesz pozostałe elementy wystroju (firany czy zasłony, pościele, koce, obrusy).

Narzuty na łóżko, narzuty na fotel – jak dobrać do nich pozostałe tekstylia?

Wszelkie tekstylia, wykorzystane do aranżacji wnętrza, powinny ze sobą korespondować stylistycznie i kolorystycznie. Oczywiście nie chodzi o to, że muszą być „do kompletu". Trzeba je tylko umiejętnie połączyć, aby uzyskać spójną i estetyczną aranżację. Jak to zrobić?

Określ styl – ponownie należy podkreślić, jak ważny jest styl. Do nowoczesnego stylu dobieraj tekstylia z geometrycznymi nadrukami, w kontrastowych kolorach. Styl boho lubi się natomiast z naturalnymi materiałami i kolorami, ale tekstylia powinny być urozmaicone takimi elementami jak frędzle czy pomponiki. Do wnętrza w stylu glamour dobierz pikowaną narzutę, wykończoną elegancką falbaną, a do tego połyskujące zasłony i dywan shaggy w jasnym kolorze.

Zadbaj o spójność kolorystyczną – narzuta, dywan, zasłony to elementy, które powinny występować w kolorach, znajdujących się blisko siebie w palecie kolorystycznej. Zapewni to spójność.

Tekstylia jako baza – możesz wybrać narzutę, dywan i zasłony w tym samym kolorze (na przykład szare czy beżowe). Stworzysz wówczas idealną bazę dla mocniejszych akcentów (na przykład wzorzystych poduszek i dekoracji).

Postaw na jeden powtarzalny motyw – powtarzalność motywu to doskonała „klamra” spajająca całą aranżację. Takim motywem mogą być na przykład kwiaty (umieszczone na narzucie, poduszkach i zasłonach).

Baw się fakturą – wystrój pomieszczenia to nie jest dziedzina, którą rządzą akademickie zasady. Ważna jest także zabawa i satysfakcja. Jeśli tylko chcesz i masz taki pomysł, to możesz pobawić się fakturami i wzorami. Łącz wzorzyste i gładkie materiały, puszyste lub błyszczące tkaniny zestawiaj z chropowatymi i naturalnymi surowcami. Pamiętaj tylko wówczas o spójnej kolorystyce lub motywie.

Podsumowując; sekret stworzenia spójnej i estetycznej aranżacji tkwi we właściwym dobraniu tekstyliów. Do najważniejszych elementów należą narzuty, które mają duży wpływ na wygląd wnętrza (wygląd sypialni w przypadku narzuty na łóżko czy estetykę salonu w przypadku narzuty na fotele i kanapę). Wybierz więc idealną narzutę (weź pod uwagę styl, wzór i kolor, ale także rozmiar narzuty) i do niej dobierz pozostałe elementy, by podkreślić wyjątkowy charakter wnętrza.