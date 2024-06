Trwa budowa ronda na olsztyńskim Zatorzu. Kierowcy w korkach? [ZDJĘCIA]

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej i Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie to inwestycja, na którą wielu mieszkańców czekało. Nasz fotoreporter sprawdził, jak idą prace.

Trwają prace przy budowie nowego ronda, które ma powstać w miejscu klasycznego obecnie skrzyżowania ulic Zientary-Malewskiej i Poprzecznej w Olsztynie. To dosyć niebezpieczne miejsce z ograniczoną widocznością oraz specyficzną geometrią. W ciągu roku dochodzi tam do około 40 zdarzeń drogowych.

Władze Olsztyna postanowiły więc przebudować to skrzyżowanie. Wystąpiły o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. Wniosek został zatwierdzony. Łączna wartość inwestycji to ponad 13 mln zł. Wysokość dofinansowania wynosi ponad 6,5 mln zł.

Umowa z wykonawcą zaplanowanych prac została podpisana na początku lutego. Wynika z niej, że oprócz jezdni powstaną także ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie i chodniki.

Ulice te - Poprzeczna i Zientary-Malewskiej - obsługują przeważnie ruch lokalny pojazdów kierujących się do Nikielkowa i Łęgajn. Korzystają z nich również ciężarówki do 15 ton, które dojeżdżają na Track i do Indykpolu.

Czas na realizację tego zadania to 14 miesięcy.

Wykonawca co jakiś czas wprowadza zmiany w organizacji ruchu. Najczęściej polegają one na ruchu wahadłowym, który regulują sygnalizatory.

Łączna długość wybudowanej i przebudowanej drogi to 646 metrów. Droga dojazdowa do nowych bloków OTBS będzie mieć 386 m, ul. Zientary-Malewskiej zostanie przebudowana na odcinku 210 m, a Poprzeczna na 50-metrowym.