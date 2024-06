Zbliża się Święto Muzyki, czyli Fête de la musique w Olsztynie

Fȇte de la Musique ! Róbcie Muzykę ! - taką odezwą do narodu francuskiego zwrócił się w mediach 41 lat temu ówczesny Minister Kultury Francji zachęcając tym samym do spontanicznych występów na otwartej przestrzeni miejskiej. Od tej pory co roku nie tylko Francuzi ale także inne kraje na całym świecie masowo włączają się w obchody związane z Międzynarodowym Dniem Muzyki, jaki został na tę okoliczność powołany. Co roku świętuje i przystępuje do akcji coraz więcej miast. W tej chwili jest to już ponad 100 krajów i ponad 300 miast na całym świecie.

Od 3 lat, dzięki Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa Olsztyn jest w tym zacnym, muzycznym gronie.

Święto zaistnieje dzięki Wielkiej Koalicji muzycznej, z którą działają ramię w ramię. Tworzy ją ponad 50 podmiotów społecznych: organizacje, grupy nieformalne, instytucje kultury, restauracje, puby, sieci handlowe, przedsiębiorcy lokalni.

Bohaterką dnia jest Muzyka!

W czwartek (20 czerwca) od 10:00 do 22:00 na Starym Mieście, w centrum i okolicy, na ponad 20 scenach wystąpią artyści profesjonalni i amatorzy - pasjonaci muzyki. Będą ich setki i każdy z będzie wyjątkowy.

Grać będą m.in. na Scenie Staromiejskiej, na Targu Rybnym, w Parku Centralnym (przy „grzybku”), Wysoka Brama – Open Piano, Scena Riff, Scena na Kołłątaja, Scena Amfiteatr, Scena Miejskiej Biblioteki Publicznej na Rodziewiczówny, w Galerii SOWA.

Kultowe Spotkania Zamkowe - Śpiewajmy Poezję również łączą się w tym Święcie a obchodzą szacowny Jubileusz 50-lecia.

To wydarzenie łączące pokolenia i artystów reprezentujących tak różne formy i style muzyczne. Czekają na nas koncerty ale też występy taneczne, wykłady, animacje muzyczne, będzie też kilka stacji nastawionych na najmłodszych artystów.

O 12:00 nastąpi oficjalne otwarcie wydarzenia z udziałem świętującej swoje 20 urodziny Federacji FOSa, współtwórców wydarzenia oraz włodarzy Miasta i Województwa, którzy wsparli nasze wydarzenie finansowo.

O 18:00 na Scenie Staromiejskiej wspólnie z „Czerwonym Tulipanem” zaśpiewamy tłumnie „Olsztyn Kocham”.

Pod scenę doprowadzi wszystkich uczestników Olsztyński Teatr Uliczny, który wraz z mocnym wsparciem Teatru Kloszart od 17:30 będzie przemierzał ulice miasta, chodząc od sceny do sceny, w celu informowania i nawoływania wszystkich do przemieszczenia się pod Scenę Staromiejską, gdzie odbędzie się wspólne śpiewanie.

Do wesołej parady szczudlarzy, muzyków i tancerzy będą mogli dołączyć pozostali Olsztynianie i wspólnie paradować muzycznie ulicami miasta, by dojść ostatecznie pod scenę główną.

PROGRAM