Polacy wygrali… w Superbet. Gol Buksy kosztował bukmachera miliony

Już w 16. minucie spotkania reprezentacji Polski z Holandią na Euro 2024 wszyscy gracze Superbet, którzy skorzystali ze specjalnej promocji na 1 gol przewagi w meczu, mogli cieszyć się z wygranych kuponów. Niezależnie od końcowego rezultatu. Bukmacher na to wyjątkowe spotkanie wprowadził swoją sztandarową promocję - Superprzewagę - na jeszcze wyższy poziom, rozliczając wygraną już przy jednobramkowym prowadzeniu zespołu Michała Probierza. Po strzale Adama Buksy na 1:0 bukmacher musiał sięgnąć głębiej do kieszeni.

— Ten jeden strzał kosztował nas kilka milionów złotych. Ale było warto. Po pierwsze pokazaliśmy po raz kolejny, jak korzystną dla graczy promocją jest Superprzewaga, ratująca co roku miliony kuponów. Po drugie, dla samego tego momentu niezwykłej, ogólnonarodowej radości. Chociaż musieliśmy sięgnąć głębiej do kieszeni, aby rozliczyć wszystkie kupony zagrane na wygraną Polaków, wszyscy w Superbet cieszyliśmy się z tej bramki jak szaleni. Pewnie przynajmniej tak samo, jak dziesiątki tysięcy graczy, które skorzystały z naszej promocji — podkreśla Łukasz Seweryniak, General Manager Superbet Polska.

Gracze, którzy postawili na wygraną Polski u innych bukmacherów, do samego końca musieli drżeć o wygraną, ostatecznie zostając niestety z pustymi rękami. Tylko ci pasjonaci analizy sportowej, którzy wybrali Superbet, mogli we - względnym - spokoju oglądać mecz po 16. minucie. Ich kupony błyskawicznie zostały rozliczone, a warto podkreślić, że dzięki tej promocji każdą postawioną złotówkę można było pomnożyć ponad pięciokrotnie.

Superbet wierzył w biało-czerwonych, oferując swoim graczom Superprzewagę na najwyższym poziomie. Sami obstawiający jednak nie byli przekonani do zwycięstwa zespołu Michała Probierza z Oranje. Zdecydowana większość graczy postawiła na Holandię. Optymizm mniejszości stawiającej na Polskę w ramach specjalnej promocji się opłacił - w ciągu zaledwie szesnastu minut można było kilkukrotnie pomnożyć swój wkład, bez stresowania się niezwykle emocjonującą dalszą częścią spotkania, niestety zakończoną bez biało-czerwonego happyendu.

Popisowa promocja Superbet

Mecz Polaków to jednak tylko kropla w morzu wydarzeń sportowych, przy których kupony ratowała Superprzewaga. Łącznie takich zdarzeń w 2023 roku było aż 837, co daje imponującą liczbę blisko 2,5 wydarzenia dziennie, przy którym kupony ratowała Superprzewaga. Ponad połowa takich zdarzeń miała miejsce w piłce nożnej, ale warto pamiętać, że promocja działa szeroko również w innych dyscyplinach. Korzystają z niej pasjonaci koszykówki, piłki ręcznej, hokeja na lodzie, tenisa, siatkówki, skoków narciarskich, a od niedawna nawet… darta.

Są też drużyny szczególnie często „ratowane” przez Superprzewagę, czyli te najczęściej wypuszczające z rąk spore prowadzenie: w zeszłym roku ten ranking bezapelacyjnie wygrały koszykarskie zespoły Chicago Bulls oraz Washington Wizards, pięciokrotnie uruchamiające tę promocję. Wśród futbolowych drużyn prym wiódł Manchester United. Czerwone Diabły czterokrotnie prowadziły dwiema bramkami, żeby ostatecznie nie wygrać.

— O Superprzewadze moglibyśmy opowiadać bez końca, ale tak naprawdę liczby mówią same za siebie. Kwota wygranych dzięki Superprzewadze w zeszłym roku to niemal 40 milionów złotych, a z tej promocji skorzystało 90% naszych graczy — podsumowuje CEO Superbet Polska.

O Superbet

Grupa Superbet to globalny operator zakładów bukmacherskich i gier on-line charakteryzujący się wysoką dynamiką wzrostu i szybkim rozwojem. Globalnie grupa zatrudnia ponad 5 tysięcy osób, prowadząc działalność bukmacherską w Rumunii, Polsce, Brazylii, Belgii i Serbii. Na rynku polskim jest obecna od 2018 roku jako marka Superbet. Od 2020 roku oferuje zakłady on-line w aplikacji mobilnej oraz na stronie superbet.pl . Superbet ma ponad 22% udziału w polskim rynku bukmacherskim online i jest wiceliderem bukmacherskiego rynku online w naszym kraju.

Firma może się pochwalić nagrodami w plebiscycie NAGRODY BUKMACHERSKIE 2021, 2022 i 2023 w kategorii Najlepszy Bukmacher, Najlepsza Aplikacja Mobilna, Najlepsza Oferta Live, Najlepsza Oferta na Piłkę Nożną, Najlepszy Marketing i Nagroda Użytkowników, z których w ostatniej edycji plebiscytu aż 61% wybrało Superbet jako najlepszego bukmachera w Polsce.

Co sprawia, że gracze wybierają Superbet? Stałe promocje takie jak Superprzewaga czy Superbonus powodują, że graczom po prostu nie opłaca się grać gdzie indziej, a atrakcyjne nagrody w darmowych grach jak Supergame czy Superspin przyciągają do wspólnej zabawy również tych, którzy szukają innych sposobów na sportową rozrywkę. Gdy dodasz do tego wielokrotnie nagradzaną aplikację, w której możesz oglądać na żywo transmisje meczów, śledzić statystyki czy przeglądać kupony innych graczy dzięki platformie do gry społecznościowej Supersocial, silna pozycja Superbetu na polskim rynku jest w pełni zrozumiała.

Superbet od początku działalności na naszym rynku prężnie wspiera polski sport.

Od 1 lipca 2023 roku został sponsorem strategicznym Lecha Poznań oraz jego Akademii. To jedna z największych umów partnerskich w polskiej piłce klubowej i pierwsza w takiej formule. W Ekstraklasie sponsoruje też Górnika Zabrze, a w niższych ligach GKS Tychy i Stomil Olsztyn. Bukmacher jest również sponsorem reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz największego turnieju szachowego - Superbet Rapid&Blitz - oraz w darcie - Superbet Poland Darts Masters.

Źródło informacji: Superbet