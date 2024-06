Kierowcy "na podwójnym gazie" to nadal zmora na drogach powiatu olsztyńskiego

Trzech nietrzeźwych kierujących i dwa zatrzymane pojazdy to bilans weekendowej pracy policjantów na drogach powiatu olsztyńskiego. Na szczęście w sobotę i niedzielę w powiecie nie doszło do żadnych wypadków drogowych.

W sobotę (15 czerwca) policjanci, którzy służyli na drogach powiatu olsztyńskiego trzykrotnie interweniowali w sprawie kierujących na „podwójnym gazie”:

Na drodze krajowej nr 16 w gminie Barczewo kierujący volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że miał on w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Mundurowi zatrzymali samochód i prawo jazdy 28-latka. O tym, czy straci swój pojazd zdecyduje sąd.

W podobnej sytuacji znalazł się 42-letni kierujący motorowerem, który jeździł swoim jednośladem po okolicy olsztyńskiego Zatorza. Mundurowi zatrzymali go do kontroli drogowej i zbadali stan jego trzeźwości z wynikiem ponad 2 promili alkoholu we krwi.

Motorower trafił na policyjny parking, gdzie poczeka na decyzję sądu.

Trzeci z zatrzymanych podjechał swoim volkswagenem pod jedną z olsztyńskich restauracji. Na parkingu stali w tym czasie dwaj mężczyźni, którzy zauważyli, że kierujący ma problem z wykonywaniem manewrów i obsługą skrzyni biegów.

Postanowili sprawdzić z czego wynika zachowanie kierowcy i okazało się, że może on być pod wpływem alkoholu. Świadkowie nie dopuścili kierującego do dalszej jazdy i wezwali na miejsce policję. Z badania alkomatem wynikało, że 25-latek prowadził samochód z niemal 2 promilami alkoholu w organizmie.

Cała trójka będzie się tłumaczyła przed sądem, grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.