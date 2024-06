Czy Polacy będą musieli wypłacać świadczenia socjalne nielegalnym imigrantom?! Szokująca analiza dokumentu! "Wielu nie wierzyło"

— Dyrektywa azylowa uchwalona w ramach paktu migracyjnego przyznaje „uchodźcom” (każdy nielegalny migrant w myśl paktu migracyjnego jest legalizowany jako potencjalny uchodźca) prawo do darmowego kwaterunku o wysokim standardzie, świadczeń socjalnych, pełnego i bezpłatnego dostępu do opieki medycznej, dostępu do rynku pracy. Wynika to nie tylko z motywu 11, który był najczęściej cytowany w ostatni weekend, ale szeregu innych motywów i przepisów — — napisał na platformie X Sebastian Kaleta.

— Cały system został zaprojektowany tak, aby nachodźcy nie ruszali się z państw granicznych takich jak Polska. Nachodźca ma po przedostaniu się do pierwszego kraju UE dostać wszelkie świadczenia i opiekę na koszt tego państwa członkowskiego, czego może być pozbawiony jeśli przemieści się bez zgody do innego państwa. Tak Niemcy każą płacić innym państwom za swoje błędy z polityki migracyjnej — zaznaczył.

To jednak nie wszystko. Zgodnie z dyrektywą azylową nielegalni imigranci, których Polska musi przyjąć pod groźbą kary finansowej, będą mogli sprowadzać swoje rodziny do Polski.

— Dyrektywa Azylowa pozwala na łączenie rodzin nachodźcy. Wystarczy, że nachodźca złoży wniosek by ochroną objąć jego rodzinę i pyk. Mogą być razem. Co ciekawe pojęcie rodziny jest bardzo szerokie, więc należy spodziewać się wzrostu wniosków o objęcie azylem związków LGBT, w ten sposób jeden kolega szybko przeciągnie przez granicę pozostałych oczekujących — napisał Kaleta.

Młodzi nielegalni imigranci automatycznie trafią do polskich szkół.

— Czekają nas także uśmiechnięte szkoły, ponieważ nastoletni, a nawet pełnoletni nachodźcy będą automatycznie do nich wysyłani, by integrowali się z polską młodzieżą, Niektórzy zapewne z nożami lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami, których używają by sforsować polską granicę — podkreślił.

Kaleta ostrzegł, że wprost z przepisów dyrektywy azylowej wynika to, że Polska będzie musiała przyjmowanym przymusowo nielegalnym imigrantom wypłacać duże świadczenia finansowe.

— Wielu nie wierzyło, gdy w ostatnich miesiącach mówiłem, że nachodźcy otrzymają specjalne zasiłki. Nie o wiarę tu chodzi, lecz o przepisy dyrektywy, które nie zostawiają cienia złudzeń. Nachodźcy będą musieli otrzymać solidne świadczenia finansowe — napisał Kaleta.

— Najsmutniejsze w debacie o pakcie migracyjnym jest to, że od wielu miesięcy alarmowaliśmy o tym co się w nim kryje, ale jak to zwykle bywa z prawem unijnym, dopiero kiedy realnie zaczynamy odczuwać jego skutki, zaczyna się poważna debata. Niemniej, zachęcam Was do udostępnienia tych wpisów, niech wyborcy Tusk i Trzeciej Drogi zobaczą na własne oczy jak im pięknie Tusk uroczyście unieważnił referendum by Polska stała się beneficjentem tych mechanizmów… — dodał.

Donald Tusk jeszcze niedawno twierdził, że pakt migracyjny nie będzie dotyczył Polski. Jednak chociażby ujawniony niedawno dokument Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do samorządowców, w którym polecono im, by wskazali miejsca możliwe do wykorzystania przy masowym napływie cudzoziemców, wydaje się wskazywać na coś innego. Czy Polacy będą musieli płacić za błędną politykę migracyjną Niemiec?

Tekst ukazał się na portalu wPolityce.pl