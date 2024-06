Mbappe ma złamany nos. Czy zagra w kolejnych meczach?

Nie wiadomo, czy i na jak długo kontuzja wykluczy francuską supergwiazdę z Euro 2024. Jeśli będzie mógł grać, to konieczna będzie maska ochronna.

"On nie czuje się dobrze, jest w złym stanie. Jest w rękach lekarzy, ma uszkodzony nos, to na pewno. Widziałem go leżącego na stole do masażu. To nie jest błahe, ale nie mogę podać żadnych szczegółów, bo nie posiadam" - mówił na konferencji prasowej selekcjoner Didier Deschamps.

Później prezes francuskiej federacji Philippe Diallo zapewnił dziennikarzy, że "operacja nie będzie potrzebna".

Mbappe miał swój udział w zdobyciu jedynego gola w meczu z Austrią. W 39. minucie po jego zagraniu w kierunku Antoine'a Griezmanna Maximilian Woeber skierował piłkę głową do własnej bramki. Na początku drugiej połowy Mbappe mógł podwyższyć na 2:0, ale nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem Patrickiem Pentzem.

"Oczywiście, francuska drużyna z nim lub bez niego to nie to samo. Mam nadzieję, że będzie mógł być z nami" – podkreślił Deschamps, który w poniedziałek odniósł 100. zwycięstwo w roli trenera "Trójkolorowych".

Następny mecz Francuzi rozegrają w piątek z Holandią, która rozpoczęła turniej od wygranej z Polską 2:1. Tego samego dnia Polacy zmierzą się z Austriakami w Berlinie. Dla obu drużyn będzie to mecz o wszystko, ponieważ druga porażka postawi pokonanych w bardzo trudnej sytuacji.

Bezpośredni awans do fazy pucharowej uzyskają po dwie czołowe drużyny z sześciu grup oraz cztery najlepsze z tych sklasyfikowanych na trzeciej pozycji.

