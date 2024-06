Nagrody EPA wręczone we Frankfurcie

Europejska Agencja Fotograficzna (EPA) w zeszłym tygodniu we Frankfurcie wręczyła po raz pierwszy nagrody EPA Images Awards. Uhonorowano pracowników, którzy wnieśli znaczący wkład w działalność agencji w ciągu ostatniego roku. Polska Agencja Prasowa jest udziałowcem i wyłącznym dystrybutorem EPA w Polsce.

Nagrody EPA Images zostały przyznane w kilku kategoriach. Za każdym razem starano się wyróżnić osoby lub dzieła, które wniosły znaczący wkład w działalność agencji.

1. Nagrodę „Achiever of the Year” otrzymał fotoreporter Mohammed Saber z Gazy. Członkowie jury podkreślali, że „Saber przekroczył obowiązki fotoreportera, ryzykując życie w najbardziej niebezpiecznych okolicznościach, aby stworzyć wybitne i poruszające obrazy, które pozostaną świadectwem brutalnego konfliktu trwającego od ponad ośmiu miesięcy”. Fotoreporter nie był obecny na ceremonii wręczenia nagród, ponieważ z powodu trwającej wojny nie może opuścić Gazy.

2. Nagrodą Legacy Award uhonorowano Marlies Iske - księgową, która niedawno odeszła na emeryturę.

3. Nagrodę Values@Work przyznano Magdalenie Skorwider, która zajmuje się w EPA rozliczeniami.

4. Laureatem nagrody Image of the Year Award został ukraiński fotoreporter Oleg Petrasiuk. Nagrodzone zdjęcie, nad wyborem którego głosował cały zespół EPA, było zrobione przez Petrasiuka 15 lipca 2023 r. w pobliżu Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy. Przedstawia uciekającą przed wojną rodzinę. Fotoreporter nie mógł być obecny we Frankfurcie, ponieważ walczy w ukraińskiej armii.

5. Nagrody Top Contributor Awards wyróżniły wyjątkowy wkład fotoreporterów EPA zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Pierwszą nagrodę otrzymał Adam Vaughan (Liverpool, Wielka Brytania), drugą Caroline Brehman (Los Angeles, USA), zaś trzecią nagrodę - Ali Haider (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Europejska Agencja Fotograficzna - EPA - została utworzona w 1985 r. jako zrzeszenie kilku agencji zachodnioeuropejskich. Przemiany polityczne na przełomie lat 80. i 90. XX wieku otworzyły agencję na rynki zza żelaznej kutyny. Polska Agencja Prasowa dołączyła do EPA w 2001 roku, stając się jej udziałowcem i jednym z głównych kontrybutorów. W 2003 r. EPA rozszerzyła swoja działalność z rynku europejskiego na cały świat. Obecnie na poczet Agencji pracuje blisko pół tysiąca fotografów. Polska Agencja Prasowa jest wyłącznym dystrybutorem EPA w Polsce.

Źródło informacji: PAP