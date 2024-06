Wielkie wydarzenie filmowo-muzyczne w Olsztynie

Warmia, Mazury i Powiśle tradycyjnie już rozpoczynają sezon wakacyjny wielkim wydarzeniem muzyczno-filmowym pod hasłem Arena Festival Film&Music. Ósma edycja festiwalu potrwa od 28 do 29 i tym razem odbędzie się w olsztyńskiej hali Urania.

Arena Festival Film&Music to największe wydarzenie filmowo-muzyczne w Polsce północno-wschodniej i jedno ze sztandarowych wydarzeń samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego największych instytucji kultury, czyli Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Co roku tradycyjnie odbywa się na początku wakacji. Idea, która mu przyświeca, to wykreowanie muzycznej wizytówki tej części kraju i stworzenie wysokiej klasy preludium do rozpoczęcia wypoczynku z rodziną na Warmii, Mazurach czy Powiślu.

Poprzednie edycje festiwalu były organizowane w Ostródzie.

— Wiem, że w naszych wiernych widzach pozostał sentyment do Ostródy, więc z orkiestrą będziemy się pojawiać tam i jeszcze w wielu innych miejsach w regionie — mówił podczas specjalnej konferencji przed festiwalem dyrektor filharmonii Janusz Ciepliński. — Proszę jednak o wyrozumiałość, aura często nas zaskakuje, bywa zdradliwa i dla muzyków, i dla ich drogocennych instrumentów. A dobrodziejstwa techniczne i możliwości symfoniczne Uranii przetestowaliśmy z powodzeniem 12 maja podczas koncertu z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ta próba wypadła wspaniale.

W pierwszym dniu festiwalu widzowie obejrzą musical „Kopernik“, którego premiera miała miejsce w maju 2023 roku na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku i na stałe weszła do repertuaru Opery Krakowskiej, która go przygotowała pod kierunkiem Piotra Sułkowskiego, wcześniejszego dyrektora olsztyńskiej filharmonii. Musical powstał przy wsparciu finansowym samorządu województwa dla uczczenia wielkich rocznic związanych z astronomem.

— Kiedy uczestniczyłem w premierze musicalu we Fromborku, marzyłem, aby go pokazać szerszej publiczności — mówił marszałek Marcin Kuchciński. — Dotychczas najbliżej można go było zobaczyć w Operze Krakowskiej. Ale przekonaliśmy się, jak wielki jest potencjał olsztyńskiej Uranii, więc cieszę się, że musical będzie można teraz zobaczyć u nas.

Będzie to możliwe nie tylko ze względu na możliwości techniczne i akustyczne Uranii, ale także dzięki połączeniu sił chóru i baletu z Krakowa i olsztyńskiej orkiestry symfonicznej.

— Ten festiwal żyje już własnym życiem — przekonywał maestro Piotr Sułkowski. — Przekazuje ogrom treści w połączeniu z wielkimi emocjami. Można powiedzieć, że wokół „Kopernika“ wyrosła rodzina i rośnie nadal, bo z przekazem chcemy też dotrzeć do najmłodszych widzów, dla których powstała specjalna skrócona wersja. Podczas festiwalu oczywiście zaprezentujemy dzieło w całości.

Podczas drugiego dnia festiwalu zabrzmi muzyka z malowanej wersji filmu „Chłopi“, polskiego kandydata do Oscara. Muzykę skomponował Łukasz L.U.C. Rostkowski, kojarzony głównie ze sceną hip-hopową, ale czerpiący pełnymi garściami z muzyki etno i folk, z towarzszeniem Rebel Babel Film Orchestra. Za tę kompozycję Łukasz Rostkowski otrzymał Polską Nagrodę Filmową ORŁA, a także Fryderyka. Zaaranżowane na orkiestry kompozycje ludowe i filmowe zostaną połączone z malowidłami, animacjami i filmami, przedstawiającymi kilkuletnią pracę nad tym wyjątkowym projektem. Całość ma stanowić niezapomniane widowisko, bliskie naturze, podobnie jak kultowa i nagrodzona Noblem powieść Władysława Reymonta.

— Zaledwie 1 proc. naszego społeczeństwa to odbiorcy kultury wysokiej, jednak my sobie stawiamy za cel poszerzać to zacne grono — mówił dyrektor Ciepliński.

— Liczymy, że to się może udać, bo widzimy także, jak wielkie zainteresowanie budzi u naszych mieszkańców hala Urania i jej jeszcze nieodkryte możliwości — dodał na koniec marszałek Kuchciński. — Każde z wydarzeń, czy sportowych, czy muzycznych, przyciąga rzesze odbiorców. Liczę, że będzie tak także podczas ósmej edycji Arena Festival Film&Music.