Donald Tusk ponownie atakuje PiS

Donald Tusk ponownie krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, nawiązując w mediach społecznościowych do afery wizowej. Oskarżył poprzedni rząd o sprowadzenie „setek tysięcy migrantów z Azji i Afryki”. „Przykryć to chcą rasistowską propagandą. Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku” – dodał.

— A więc jeszcze raz. Sprowadzili SETKI TYSIĘCY migrantów z Azji i Afryki (zarabiając przy okazji na wizach) oraz rosyjskich i białoruskich "informatyków", pomagając w budowie obcej agentury. Przykryć to chcą rasistowską propagandą. Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku (zapis oryginalny - red.) — napisał Tusk w mediach społecznościowych.

Na te słowa zareagował Piotr Müller, były rzecznik rządu PiS, pisząc: „Przestań Pan opowiadać głupoty" - odpowiedział mu Piotr Müller, były rzecznik rządu PiS. "Wasza nieudolność doprowadza do nieszczelności granic i to nie tylko ze wschodu. A to dopiero początek, bo największy problem pojawi się, jak wejdzie pakiet migracyjny, który według Pana przyniesie benefity (zapis oryginalny - red.).

— Wasza komisja stwierdziła, że sprawa dotyczyła kilkuset sztuk wiz (!!!), a nie tysięcy. W dodatku tych, co złamali przepisy, złapano za naszych czasów i postawiono zarzuty. Wasze bzdury sprzed roku obaliła już nawet Wasza komisja — dodał Müller.

Komentarz Tuska pojawił się wkrótce po opublikowaniu w sieci relacji mieszkańców z okolic Białowieży, którzy mieli skarżyć się na obecność migrantów na ulicach. Politycy PiS szybko podchwycili tę sprawę, krytykując obecny rząd i podważając stan bezpieczeństwa.

Podobne reakcje wywołały zdjęcia z zachodniej granicy, które wzbudziły wzmożoną aktywność polityków PiS oraz Konfederacji.

Lokalny portal chojna24.pl opublikował zdjęcia przedstawiające niemiecki radiowóz w miejscowości Osinów Dolny w powiecie gryfińskim (woj. zachodniopomorskie). Niemieccy funkcjonariusze mieli przywieźć rodzinę imigrantów z Bliskiego Wschodu w piątek, 14 czerwca, około godziny 9:00 – wynika z relacji serwisu.

— Straż Graniczna wyjaśnia incydent, który miał miejsce w miejscowości Osinów Dolny poprzez Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Zwróciliśmy się do niemieckiej policji z prośbą o wyjaśnienie. Czekamy na odpowiedź — przekazał rzecznik Morskiego Oddziału Straży Granicznej w rozmowie z o2.pl.

Dodał, że Policja i Straż Graniczna przyjechały na miejsce, jednak w momencie interwencji grupy osób z Bliskiego Wschodu już tam nie było.

