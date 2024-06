Brutalny atak na Polaka we Włoszech. Jego stan jest poważny

Brutalny atak na Polaka we Włoszech. Gdy 52-latek wracał do domu z żoną, został napadnięty przez trzech napastników. Wyciągnęli go z samochodu i pobili, a gdy upadł na jezdnię, jeden ze sprawców dźgnął go sześć razy nożem. Polak otrzymał ciosy w klatkę piersiową, plecy oraz rękę. Sprawcy uciekli fiatem panda. Nasz rodak trafił do szpitala.