Kate zaskakuje fanów: pierwsze publiczne pojawienie się od grudnia!

Księżna Walii, Kate, pojawiła się publicznie po raz pierwszy w tym roku, dołączając do rodziny królewskiej podczas Trooping the Colour, mimo trwającego leczenia nowotworowego.

Kate, która od lutego przechodzi chemioterapię z powodu nieujawnionego rodzaju raka, podróżowała powozem razem z trójką swoich dzieci, księciem George'em, księżniczką Charlotte i księciem Louisem, w ramach tradycyjnej procesji przez Londyn.

Wcześniej rodzina została zauważona przybywając do Pałacu Buckingham samochodem o godzinie 10:00, gdzie George siedział między Kate a księciem Williamem, a Charlotte i Louis naprzeciwko nich.

O godzinie 13:00, Kate miała dołączyć do króla Karola i królowej Camilli, swojego męża oraz innych członków rodziny królewskiej na balkonie Pałacu Buckingham podczas przelotu RAF.

Tłumy ludzi zgromadziły się przed Pałacem Buckingham tego ranka, wiele osób trzymało flagi.

Królewski komentator Richard Fitzwilliams stwierdził do brytyjskich mediów: „Pojawienie się Kate dzisiaj jest kluczowe, ponieważ rodzina królewska jest mocno osłabiona przez dwie osoby walczące z rakiem. To szczególnie znaczące, ponieważ nie widzieliśmy jej na oficjalnym wydarzeniu od grudnia.”

Wczoraj wieczorem Kate wydała szczere oświadczenie na temat swojej osobistej walki z rakiem, mówiąc, że ma „dobre i złe dni” podczas chemioterapii. „Robię postępy, ale jak każdy, kto przechodzi chemioterapię wie, są dobre i złe dni. W te złe dni czujesz się słaby, zmęczony i musisz pozwolić swojemu ciału odpocząć” - powiedziała.

Decyzja Kate, by wybrać to ważne narodowe wydarzenie jako moment powrotu do publicznego życia, została przyjęta z radością przez króla.

Trooping the Colour było pierwszym oficjalnym wystąpieniem Kate w 2024 roku, po tym jak przeszła operację brzuszną w styczniu, która początkowo nie była związana z rakiem, ale po której wykryto nowotwór.

Warto zaznaczyć, że Kate nie planuje jeszcze pełnego powrotu do obowiązków publicznych i nadal koncentruje się na swoim zdrowiu. Obecność na tym wydarzeniu była wyjątkowa, jednak salut w jej imieniu odebrał generał porucznik Sir James Bucknall.

Premier Rishi Sunak wyraził swoje zadowolenie z obecności Kate na wydarzeniu, mówiąc: „To wspaniała wiadomość. Cały kraj będzie wspierać księżną Walii w jej powrocie do zdrowia.”

Pojawienie się Kate było wielką niespodzianką dla zgromadzonych tłumów, a księżna, jak zawsze, wyglądała pięknie, uśmiechając się i machając do swoich fanów.

źródło: dailymail

bm