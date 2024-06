Te budynki mają duszę

Często monumentalne, niezwykłe, wprawiające w zachwyt. W Olsztynie nie brakuje historycznych obiektów zaliczanych do gotyku ceglanego.

Trzecia sobota czerwca to tradycyjnie już doskonała okazja, by odkryć takie budynki. Tego dnia - od 2018 roku obchodzony jest Dzień Gotyku Ceglanego. Stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego kolejny raz zaprasza do odkrywania zabytków z czerwonej cegły i dzielenia się swoim spojrzeniem na gotyk w mediach społecznościowych.

- Jeśli podczas spacerów po Olsztynie napotkacie na swej drodze te charakterystyczne obiekty, podzielcie się swoimi zdjęciami - zachęca Urszula Ulatowska z Urzędu Miasta Olsztyna. - Autorzy najciekawszych zdjęć mogą liczyć na nagrody.

Aby dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców warto użyć hasztagów przypisanych do tego wydarzenia: #tagderbacksteingotik, #dayofbrickgothic, #dziengotykuceglanego. Oznaczenie wpisów @brick_gothic (Instagram) i @backsteingotik (Facebook) sprawi, że w Dniu Gotyku Ceglanego będą widoczne dla szerokiego grona odbiorców.

W Olsztynie średniowieczne budynki z czerwonej cegły to: Brama Górna (potocznie zwana Wysoką), fragmenty murów obronnych otaczających stare miasto, Katedra św. Jakuba, Zamek Kapituły Warmińskiej (obecnie Muzeum Warmii i Mazur), Stary Ratusz, kościół św. Wawrzyńca w Gutkowie czy Kaplica Jerozolimska przy ul. Grunwaldzkiej/Jagiełły.