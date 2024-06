Włoska premier Giorgia Meloni powitała Papieża na szczycie przywódców G7 w Apulii

Udział papieża w szczycie G7 to historyczne wydarzenie - podkreślają media.

Zaznacza się, że w jednym miejscu, w wyjątkowo trudnym momencie poważnych konfliktów Franciszek spotka się z najważniejszymi światowymi przywódcami. Tym razem to nie oni przybyli na audiencję do Watykanu, ale to papież dołączył do nich.

W czasie wizyty, która potrwa do wieczora Franciszek wygłosi przemówienie na sesji G7 na temat sztucznej inteligencji i przeprowadzi 10 spotkań bilateralnych, w tym z prezydentami: Ukrainy - Wołodymyrem Zełenskim, USA - Joe Bidenem, Francji - Emmanuelem Macronem oraz z premierem Kanady Justinem Trudeau.

red./PAP



bm