Co to jest bezdech senny? Objawy, diagnostyka, leczenie

Bezdechem senny to systematycznie powtarzające się zatrzymanie lub zmniejszenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe w trakcie snu, które trwa co najmniej 10 sekund lub spłycenie oddechu poniżej 50%. W konsekwencji dochodzi do spadku nasycenia krwi tlenem. Niedotlenienie organizmu sprzyja rozwinięciu się poważnych chorób układu krążenia. Jak wygląda leczenie bezdechu sennego?