Jak skutecznie zbudować widoczność firmy w Internecie za pomocą firmowej wizytówki Google

Dzisiaj każdy przedsiębiorca, który chce odnosić sukcesy, szczególnie na lokalnym rynku, powinien zadbać o obecność i widoczność swojej firmy w Internecie. Atrakcyjna i kompletna wizytówka Google to bardzo skuteczne narzędzie budujące rozpoznawalność, zwiększające zaufanie do biznesu i przede wszystkim ułatwiające użytkownikom znalezienie informacji o firmie. Przynosi to znaczące korzyści: firma dociera do nowych klientów, zyskuje profesjonalny wizerunek w sieci, a także aktywnie promuje się na rynku lokalnym. Marketing online to wiele różnych działań, które dają wiele możliwości podkreślenia swojej obecności potencjalnym klientom.

Mali i średni przedsiębiorcy, którym zależy na wypromowaniu swojej oferty na lokalnym rynku, wyprzedzeniu konkurencji, zdobyciu rozpoznawalności i odniesieniu sukcesu, powinni założyć wizytówkę w Google Moja Firma (ang. Google My Business, skrót GMB), by zwiększyć obecność na mapie lokalnego biznesu. To skuteczne narzędzie do promocji firmy pozwala na dotarcie do nowych klientów w danym regionie oraz pozwala podnieść potencjał rozwojowy biznesu. Umożliwia również zwiększenie widoczności firmy przy zapytaniach lokalnych, takich jak „fryzjer Kielce” czy „restauracja Mokotów”. Warto pamiętać, jak najchętniej ludzie szukają informacji. W 2023 r. 85,3% osób w wieku 16-74 lata regularnie korzystało z Internetu. W wyniku pośpiechu i wygody poszukujemy informacji o firmach, produktach i usługach niemal wyłącznie na naszych smartfonach. 96% wszystkich wyszukiwań w polskim Internecie jest dokonywanych za pomocą wyszukiwarki Google.

Przedsiębiorcy, którzy chcą promować się na rynku lokalnym, powinni zadbać o wizytówkę Google. Posiadanie Profilu Firmy w Google pozwala m.in. na lepsze pozycjonowanie firmy w wynikach wyszukiwania, co zwiększa szansę na dotarcie do potencjalnych klientów. Narzędzie to umożliwia zwiększenie widoczności firmy w wyszukiwaniach lokalnych, które stanowią aż 46% zapytań w Google. Aktualna, zweryfikowana i atrakcyjna wizytówka oznacza nawet 30% więcej telefonów od klientów i wzrost o 1/3 odwiedzin na stronie internetowej. Firmy mające zweryfikowaną wizytówkę są dwa razy częściej uznawane przez użytkowników za godne zaufania i chętniej podejmują interakcje z takimi podmiotami. Każdego dnia przekłada się to na dodatkowe telefony, zapytania i zamówienia od klientów.

— Dziś niemal każdy przedsiębiorca zastanawia się, jak dobrze i efektywnie promować się w sieci. Warto w tym celu wykorzystywać sprawdzone narzędzia oraz kanały promocji, by za ich pomocą zwiększyć sprzedaż. Wizytówka Google doskonale się do tego nadaje, pomaga zwiększyć widoczność, buduje rozpoznawalność i pozytywnie wpływa na pozycjonowanie firmy — tłumaczy Marcin Karwowski, product manager i ekspert ds. Google Business Profile w WeNet.

Przedsiębiorcy, którzy mają wizytówkę Google, ułatwiają swoim potencjalnym klientom znalezienie ich firmy w danej lokalizacji. Wizytówka umożliwia atrakcyjne wyświetlanie informacji o przedsiębiorstwie w wyszukiwarce i na Mapach Google. Internauta, który może być potencjalnym klientem, już z pozycji wyników widzi dane kontaktowe, np. numer telefonu czy godziny otwarcia. Co szczególnie ważne, może też zapoznać się z opiniami o firmie, zanim zdecyduje się skorzystać z oferty. Zadbanie o pozytywne recenzje jest kluczowe. Według danych Safari Digital 76% konsumentów przed wyborem usług lokalnych szuka opinii o firmie w Internecie.

Dziś 98% wszystkich wyszukiwań w polskim Internecie odbywa się za pomocą wyszukiwarki Google. Ta największa na świecie wyszukiwarka internetowa doskonale wie, że ludzi interesują wyłącznie firmy znajdujące się jak najbliżej nich, dlatego zawsze stara się przewidzieć ich intencję i prezentuje im tylko te biznesy, które odpowiednio wcześniej zadbały o widoczność swojej firmy.

Podejmując decyzję o rozwoju swojego biznesu, należy pamiętać, że samo założenie Profilu Firmy w Google to nie wszystko. Należy go na bieżąco aktualizować, dodawać wpisy oraz odpowiadać na opinie klientów. Zadbanie o pozytywne recenzje jest kluczowe, ponieważ opinie o firmie są czynnikiem decyzyjnym dla wielu wahających się klientów. Firmy mające zweryfikowaną wizytówkę są dwa razy częściej uznawane przez użytkowników za godne zaufania i to właśnie z nimi klienci chętniej się kontaktują.

— Badanie Mediapanel mówią, że liczba internautów wynosi już prawie 30 mln. Według statystyk Google 65% internautów szuka w sieci firm, produktów i usług. To dlatego dzisiaj każda firma, zarówno duża, jak i mała, powinna zadbać o swoją obecność w Internecie. Jeśli przedsiębiorca zainwestuje swój czas i pieniądze w obecność w sieci, tylko zyska, znajdą go lokalni klienci, nawiąże relacje biznesowe i siłą rzeczy będzie sprzedawać więcej. Po co tracić, jeśli można zyskać — wyjaśnia Katarzyna Kurdyś, product manager marketingu lokalnego w Grupie WeNet.

Podsumowując, wizytówka Google Moja Firma:

— umożliwia atrakcyjne wyświetlanie informacji o firmie w wyszukiwarce i na Mapach Google,

— buduje widoczność i rozpoznawalność biznesu na lokalnym rynku,

— wspiera pozycjonowanie firmy w Google na zapytania lokalne,

— regularnie aktualizowana pozwala wyprzedzić konkurencję i szybciej dotrzeć do nowych klientów,

— pomaga zdobywać ich zaufanie i dba o pozytywny wizerunek firmy na lokalnym rynku

Warto również pamiętać, że firmowa wizytówka to również narzędzie wspierające marketing lokalny. Wyszukiwarka Google w odpowiedzi na zapytanie o charakterze lokalnym w pierwszej kolejności pokaże firmy z okolicy - 98% szukających sprawdzi lokalizację firmy w Mapach Google, a aż 76% odwiedzi w ciągu doby znalezioną w Google firmę.

Dlaczego warto korzystać z pomocy specjalistów?

W dzisiejszych dynamicznych czasach rozwijać swoją działalność należy bez wątpienia na podstawie obecności i aktywności w świecie online. Dziś każdy przedsiębiorca, niezależnie od skali działania, powinien zadbać o widoczność w sieci. Wybór konkretnych narzędzi i rozwiązań zależy od strategii danego biznesu i branży, w której działa. Dodatkowo efektywne działania w sieci wymagają stałego dostosowania do zmieniającego się otoczenia, trendów konsumenckich, zmian technologicznych. Jeśli więc przedsiębiorcy brakuje czasu, żeby być „na bieżąco”, warto skorzystać z profesjonalnej opieki i wsparcia internetowych doradców, aby szybciej i prościej pozycjonować się w Internecie, osiągać lepszą widoczność, budować przewagi konkurencyjne. Aby przygotować dobry plan i sprawnie realizować działania, które przynoszą efekty, warto skorzystać ze wsparcia specjalistów. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na podjęcie współpracy z ekspertami WeNet, którzy pomagają im skutecznie promować ich firmy poprzez działania online. Specjaliści WeNet przygotowują odpowiednią strategię dopasowaną do potrzeb i specyfiki biznesu, a następnie rzetelnie ją realizują. Oferują przy tym pełne doradztwo, indywidualne podejście i wsparcie.

— Nawiązanie współpracy z ekspertami, którzy doskonale znają się na technologii, pomaga osiągać zamierzone cele. Dzięki temu można optymalnie promować swoje produkty lub usługi w Internecie oraz docierać do potencjalnych klientów. Specjaliści wybierają odpowiednie dla branży i biznesu narzędzia oraz na bieżąco monitorują efekty, a w razie konieczności wprowadzają niezbędne zmiany — podsumowuje Katarzyna Kurdyś.

