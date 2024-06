Sawicki krytykuje rząd: "Kompletnie nic nie rozumiecie"

"W polskich spółkach energetycznych mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej, na rzecz produkcji biometanu"

Sawicki: "W polskich spółkach energetycznych mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym". Domaga się reakcji Siemoniaka

"W polskich spółkach energetycznych mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej, na rzecz produkcji biometanu" - stwierdził poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki w wywiadzie dla Radia Zet. Polityk wyraził nadzieję, że sprawą zajmie się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Podczas porannej rozmowy w Radiu Zet marszałek senior Marek Sawicki, znany z wieloletnich starań na rzecz rozwoju biogazowni w Polsce, przekazał niepokojące informacje na temat obecnej sytuacji w sektorze energetycznym.

"Polska ma porównywalne zasoby biosubstratu do produkcji energii i ciepła jak Niemcy, gdzie funkcjonuje ponad dziesięć tysięcy biogazowni, podczas gdy w Polsce jest ich jedynie kilkaset" - zaznaczył Sawicki.

W odpowiedzi na pytanie o swoją rolę w rządzącej koalicji, Sawicki odpowiedział:

"Cały rząd jest odpowiedzialny. Oczekuję reakcji od Donalda Tuska oraz ministra Siemoniaka, ponieważ uważam, że w polskich spółkach energetycznych mamy do czynienia z sabotażem gospodarczym na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej i produkcji biometanu" - dodał z pełnym przekonaniem.

Polityk wezwał służby bezpieczeństwa państwa do zbadania sprawy, podkreślając, że wiele projektów przygotowanych przez Orlen nie zostało zrealizowanych. - "Projekty te, a było ich ponad osiemdziesiąt, wciąż leżą na półkach Orlenu lub zostały sprzedane konkurencji, tak jak Polska Grupa Biogazowa została sprzedana Totalowi, największemu producentowi biometanu we Francji" - powiedział Sawicki.

Zapytany o działanie obcych służb, które mogłyby sabotować rozwój polskich biogazowni, Sawicki odpowiedział: - "Są gotowi do produkcji czystego biometanu w Polsce, jego skraplania i wywozu do Francji i Niemiec. Każdy dba o własną gospodarkę, ale w Polsce nie potrafimy tego zrozumieć".

Sawicki poinformował również, że poprosił ministra Siemoniaka o zorganizowanie spotkania z szefem ABW w jego obecności.

bold textSawicki krytykuje rząd: "Kompletnie nic nie rozumiecie"

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu poseł Marek Sawicki ostro skrytykował działania rządu w zakresie wsparcia dla budowy biogazowni rolniczych.

"Z przykrością stwierdzam, że kompletnie nic nie rozumiecie, jeżeli chodzi o małe biogazownie rolnicze. One nie potrzebują dzisiaj żadnych zespołów, żadnych nowych ustaw. One potrzebują tylko decyzji przeznaczenia części KPO na wsparcie finansowe. I od jutra małe biogazownie rolnicze do 0,5 MW mocy można instalować" - powiedział Sawicki.

"Wy będziecie tworzyć zespoły, wy będziecie współpracować, a w tym czasie Shell, Total, Saudi Aramco już wykupiły w Polsce ponad 50% dostępnego biosubstratu do produkcji biometanu. I za chwile zagraniczna konkurencja na polskim substracie będzie wypracowywała swoje narodowe cele wskaźnikowe. A Orlen za 5 lat będzie bankrutem, bo poza 1 projektem nie ma ani jednej biogazowni rolniczej, która będzie produkować biometan dla wypełnienia narodowego celu wskaźnikowego" - grzmiał z sejmowej trybuny Sawicki.

Jego słowa podkreśliły pilną potrzebę reakcji ze strony rządu oraz służb specjalnych.



źródło: niezależna.pl

bm