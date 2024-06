Odnaleziono Quest, ostatni statek sir Ernesta Shackletona

U wybrzeży Labradoru, na głębokości prawie 400 metrów, odnaleziono wrak statku Quest należącego do słynnego brytyjskiego podróżnika sir Ernesta Shackletona – poinformowało w środę w komunikacie Royal Canadian Geographical Society.

Statek zlokalizowano na dnie morza na głębokości 390 metrów, około pół kilometra od południowego wybrzeża Labradoru, po pięciu dniach poszukiwań z użyciem sonaru i zidentyfikowano na podstawie zdjęć – podano w komunikacie Królewskiego Kanadyjskiego Towarzystwa Geograficznego (RCGS - Royal Canadian Geographical Society).

W poszukiwaniach Quest brali udział oceanografowie, historycy i nurkowie z Kanady, Wielkiej Brytanii, Norwegii i USA. Wyprawę prowadził prezes RCGS John Geiger, a poszukiwaniami kierował znany poszukiwacz wraków David Mearns. Wcześniej, jak wyjaśniał cytowany w komunikacie Mearns, specjaliści przejrzeli historyczne mapy, zapisy pomiarów nawigacyjnych i, po uwzględnieniu prądów morskich, określili z użyciem nowoczesnej technologii prawdopodobne położenie wraku. W ramach poszukiwań RCGS rozpoczęło miesiąc temu eksplorację dna morskiego. „Mogę zdecydowanie potwierdzić, że odnaleźliśmy wrak Quest. Statek nie jest zniszczony” - powiedział Mearns.

Quest to statek, na którym w rozpoczętej we wrześniu 1921 r. ekspedycji 47-letni Shackleton zamierzał opłynąć Antarktydę. Jednak kiedy w styczniu 1922 r. wyprawa dotarła do Georgii Południowej, wyspy na Południowym Atlantyku, Shackleton zmarł po doznanym zawale serca.

Quest został zbudowany w Norwegii, po śmierci Shackletona został przejęty przez firmę z Norwegii i nadal był używany w ekspedycjach, akcjach ratunkowych w Arktyce. W czasie drugiej wojny światowej korzystała z niego marynarka wojenna Kanady. W 1962 r. uszkodzony przez lód Quest zatonął w pobliżu wybrzeży Nowej Fundlandii i Labradoru, jego norweskiej załodze nic się nie stało.

Patronująca wyprawie wnuczka Ernesta Shackletona, Alexandra Shackleton, powiedziała, że jej marzeniem było odnalezienie Quest, zbiegiem okoliczności doszło do tego w roku, w którym mija 150 lat od urodzin podróżnika.