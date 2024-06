"Prawda i wolność. Ksiądz Jerzy Popiełuszko": Czterdzieści lat niewyjaśnionej zbrodni

Wśród eksponatów znajdują się nieznane dotąd fotografie z rodzinnego archiwum, kaseta z muzyką, której ksiądz Jerzy słuchał w ostatniej podróży do Bydgoszczy, oraz buty, w których znaleziono jego ciało. Wystawa obejmuje przedmioty i obrazy przeplatające się z cytatami jego zabójców z SB, ukazując szeroki kontekst życia i dziedzictwa księdza, który został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku.

Podczas konferencji prasowej Paweł Kęska, przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia 40. Rocznicy Porwania i Męczeńskiej Śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, poinformował o unikalnych materiałach przedstawionych na wystawie. Są to przedmioty z domu księdza Jerzego, w tym figura Maryi i rodzinny kilim przekazywany z pokolenia na pokolenie. Wystawa obejmuje również kielich, z którego ksiądz Jerzy korzystał podczas odprawiania mszy, stułę otrzymaną od hutników w 1984 roku, buty, w których zginął, oraz jego rękopisy.



Wyjść poza schemat

Dr Łukasz Kossowski, autor scenariusza wystawy, podkreślił, że ich celem było poszerzenie odbioru błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który w świadomości ogólnej często sprowadzany jest do roli kapelana Solidarności, który zginął w wyniku politycznej działalności. Dzięki nieznanym dotąd fotografiom i przedmiotom udało się ukazać księdza Jerzego jako wyjątkowego kapłana i męczennika, przekraczającego ramy instytucjonalnego kościoła i utożsamiającego się z ludem.

Narracja wystawy jest dwutorowa, zestawiając wypowiedzi księdza Jerzego z zapiskami Służby Bezpieczeństwa, a dokumentalne fotografie przeplatane są dziełami sztuki inspirowanymi jego życiem. Rafał Kossowski, autor projektu plastycznego, prowadząc zebranych po wystawie, zwrócił uwagę na poszczególne elementy, poczynając od części ukazującej dom rodzinny Popiełuszków, pełen narracji i relacji rodzinnych, które kształtowały przyszłego błogosławionego.



Opowieść o męczeństwie

Wystawa ukazuje także dramatyczne okoliczności śmierci księdza Jerzego. Ekspozycja przedstawia momenty jego posługi, jego zaangażowanie w ruch Solidarność oraz momenty, kiedy władze PRL uznały go za zagrożenie. Sala poświęcona poszukiwaniom i znalezieniu ciała księdza Jerzego została oddzielona kurtyną, symbolizującą prosektorium. W niej znajdują się m.in. buty, w których ksiądz zginął, oraz nagranie głosu Andrzeja Mastalerza, czytającego sekcję zwłok księdza Jerzego.

Symbol pustego grobu

Dr Łukasz Kossowski odniósł się do tytułu wystawy oraz plakatu przedstawiającego podartą szatę księdza z przypiętym polskim orzełkiem, w której jego ciało zostało wyłowione z Wisły koło Włocławka 30 października 1984 roku. W ostatniej homilii wygłoszonej w Bydgoszczy, ksiądz Popiełuszko zawarł swój testament, z którego wyjęto dwa kluczowe słowa – „Prawda i wolność”. Te fundamentalne wartości, jak podkreślił dr Kossowski, określają sens ludzkiego życia i przesłanie księdza Jerzego, pozostając aktualnym zadaniem dla każdego z nas.

Jacek Chromy, dyrektor Wydawnictwa Archidiecezji Warszawskiej, dodał, że plakat symbolizuje pusty grób. Ten fragment szaty i polski orzełek są nie tylko znakiem czasu i dowodem w sprawie sądowej, ale również przypomnieniem, że męczennicy, tacy jak ksiądz Jerzy, nie pozostaną w grobie. Są znakiem, że ich duchowa obecność wykracza poza ziemskie ograniczenia, dając świadectwo, że ich życie i ofiara mają wieczne znaczenie.



Refleksja nad dziedzictwem księdza Jerzego

Wystawa „Prawda i wolność. Ksiądz Jerzy Popiełuszko” to nie tylko hołd dla męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności, ale również głęboka refleksja nad jego życiem, działalnością i dziedzictwem. Dzięki unikalnym eksponatom i wielowymiarowej narracji, wystawa ukazuje księdza Jerzego jako człowieka pełnego wiary i odwagi, którego życie i śmierć stały się symbolem walki o prawdę i wolność. Wystawa zaprasza do głębokiego zrozumienia jego postaci, zachęcając odwiedzających do przemyślenia, kim jesteśmy i jakie wartości kształtują nasze życie.

Możemy ją oglądać do 3 listopada 2024 r.



źródło: niezależna.pl

bm