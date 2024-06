Trenuje w olsztyńskim Kortowie, a po 48 latach poprawiła rekord Polski. Wielki sukces Natalii Kaczmarek

Polscy lekkoatleci w Rzymie wypadli dużo słabiej niż dwa lata wcześniej w Monachium. Wówczas zdobyli aż 14 medali (trzy złote, sześć srebrnych i pięć brązowych).

Teraz po brąz sięgnęli: Michał Haratyk (pchnięcie kulą) oraz Pia Strzyszowska (bieg na 100 metrów przez płotki). Na drugim stopniu podium stawały: Anita Włodarczyk (w rzucie młotem) i Ewa Swoboda (bieg na 100 metrów). Natomiast bezkonkurencyjni w swoich dyscyplinach okazali się: Wojtek Nowicki (rzut młotem) i wspomniana Natalia Kaczmarek (bieg na 400 metrów).

Reprezentująca na co dzień KS Podlasie Białystok zawodniczka często trenuje na stadionie w Kortowie. Mieszka bowiem pod Olsztynem ze swoim narzeczonym (a niedługo mężem) - kulomiotem klubu AZS UWM Olsztyn Konradem Bukowieckim.

Choć dla wielu sportowców ME były tylko przystankiem przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, Kaczmarek zaprezentowała fenomenalną formę. Nie tylko wygrała swój bieg półfinałowy, ale nie miała sobie równych także w finale.

Najważniejsze jest jednak to, że czasem 48,98 pobiła rekord Polski. Poprzedni - przez 48 lat - należał do legendarnej Ireny Szewińskiej.

— Jak zobaczyłam czas - była to wielka radość! A pierwsze, co sobie pomyślałam, to właśnie to, że nikt nie będzie mnie więcej pytał o to, kiedy pobiję rekord Polski. Utwierdziłam swoją pozycję. Cieszę się, że wygrałam. Marzyłam o tym złocie — przyznała po starcie.

źródło: UWM fm