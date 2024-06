Sześć premier w nowym sezonie artystycznym Opery Wrocławskiej

„Nabucco” Giuseppe Verdiego oraz „Cyrulik sewilski” Gioacchino Rossiniego to niektóre z premier nowego sezonu artystycznego Opery Wrocławskiej. Łącznie zaplanowano cztery premiery operowe oraz dwie premiery spektakli baletowych.

Dyrektor Opery Wrocławskiej Tomasz Janczak w środę podczas konferencji prasowej podsumował mijający sezon oraz zapowiedział, co czeka melomanów w sezonie 2024/2025. „W mijającym sezonie zagraliśmy w sumie 177 spektakli, to więcej niż w poprzednim sezonie, kiedy zagraliśmy 142 spektakle. Gościliśmy w sumie ponad 100 tys. melomanów w operze i sprzedaliśmy około 20 tys. więcej biletów niż w poprzednim sezonie” – mówił Janczak.

W nadchodzącym sezonie Opera Wrocławska zaplanowała łącznie sześć premier.

Pierwszą będzie "Nabucco" Giuseppe Verdiego. Spektakl zostanie pokazany w październiku. "Pod koniec października wykonamy na specjalnym koncercie +Requiem+ Verdiego” – powiedziała Anna Grabowska-Borys, kierownik chóru, dodając, że Verdi nie był wykonywany na deskach wrocławskiej opery od trzech lat.

Drugą z zaplanowanych premier będzie balet „Królowa śniegu”, do którego choreografię przygotowuje Małgorzata Dzierżon.

Kolejna premiera odbędzie się w grudniu. Wystawiony zostanie wówczas „Cyrulik sewilski” Gioacchino Rossiniego. Ten spektakl wyreżyseruje Anette Leistenschneider. „To spektakl dający wielkie pole do popisu dla śpiewaków, ale również dla muzyków jest to wymagające dzieło” – powiedział kierownik muzyczny Opery Wrocławskiej Rafał Kaczmarczyk.

W marcu miłośnicy opery będą mogli zobaczyć nowa inscenizację „Strasznego dworu” Stanisława Moniuszki. „To synteza staropolskiej tradycji, obyczajów obrzędów” – podkreślił Kaczmarczyk.

Z kolei w maju wystawiona zostanie opera dla dzieci „Jaś i Małgosia” Engelberta Humperdincka. W czerwcu zaś - balet „Frida” przedstawiający historię meksykańskiej malarki Fridy Kahlo.

Nadchodzący sezon będzie 80., jubileuszowym powojennym sezonem Opery Wrocławskiej. Źródło: PAP