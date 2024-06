Pierwsza kadencja Młodzieżowego Sejmiku zakończona

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego został powołany uchwałą Sejmiku Województwa z 28 grudnia 2021 roku.

Jego członkowie zostali powołani 24 maja 2022 roku, a pierwsza sesja odbyła się niewiele później, bo 13 czerwca.

W Młodzieżowym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego I kadencji zasiadało 26 członków, którzy podczas dwóch lat trwania kadencji obradowali podczas 9 sesji.

Członkowie Sejmiku brali udział również w pracach czterech komisji, które bezpośrednio odnoszą się do tematów najczęściej podejmowanych przez młodych ludzi, czyli Komisji Zdrowia i Sportu, Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Ekologii oraz Komisji Aktywności Społecznej Obywatelskiej Młodzieży.

— To na pewno były dobre dwa lata. Jeżeli chcemy powiedzieć dlaczego były to dobre dwa lata, to musimy rozbić tą kwestię na kilka obszarów. Pierwszy z nich to fakt, że doskonale poznaliście Samorząd Województwa - jego kompetencje i możliwości. To na pewno dla was ogromna wartość dodana, która przyda wam się w bliższej lub dalszej działalności. Druga sprawa, dla mnie najważniejsza to relacje międzyludzkie. Znajomości i przyjaźnie, które tutaj zakwitły będą wam towarzyszyły przez długi czas, być może nawet do końca życia. To jest rzecz, która jest nieoceniona. Ja uważam, że te relacje międzyludzkie są najważniejsze, bo dzięki nim sami się rozwijamy i możemy powiększać swoją sprawczość. Trzecia sprawa jest ważna dla nas: samorządowców. Dziękujemy za to, że was mieliśmy, że mogliśmy z wami rozmawiać, słuchać waszego głosu i odpowiadać na wasze pytania. Tym wszystkim, którzy kończą dzisiaj kadencję serdecznie gratuluję tej współpracy, a wszystkim tym, którzy niedługo zaczną nową kadencję, życzę wypełniania swoich pasji i planów. Łapcie tą wiedzę i te doświadczenie. Uwierzcie mi, że bardzo wam się ono przyda zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym — powiedział wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

Sejmik jest forum do dyskusji i wymiany doświadczeń młodych ludzi z całego województwa warmińsko-mazurskiego. To również doskonała organizacja, dzięki której samorządowcy i politycy mogą poznać zdanie młodych mieszkańców regionu i uwzględnić je przy podejmowania części decyzji.

Jednym z największych osiągnięć Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego I kadencji był apel dotyczący zdrowia psychicznego młodzieży, który zawierał 8 punktów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego.

— W I kadencji Młodzieżowego Sejmiku zbudowaliśmy solidny fundament Druga kadencja wybuduje ściany, trzecia kadencja skonstruuje dach, a każda kolejna będzie rozwijać nasz młodzieżowy dom. Dom, który będzie stworzony od młodych dla młodych, a tym domem jest i będzie województwo warmińsko-mazurskiego—przekazał Konrad Zacharski, przewodniczący Sejmiku I kadencji.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie liczył 28 członków, czyli o dwóch więcej niż obecnie. Wszyscy nowi członkowie złożyli dziś ślubowanie, a wkrótce wybiorą nowe prezydium, które będzie kierowało pracami Sejmiku.



Źródło: Wrota Warmii i Mazur