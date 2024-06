Znamy Przewodniczących Komisji Rady Miasta

W bieżącej kadencji samorządu radni Rady Miasta będą pracowali w 10 stałych komisjach a także w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Większość z nich liczy od 9 do 12 radnych, przy czym niektórzy zgłosili akces do pracy w co najmniej kilku komisjach. Znamy już przewodniczących poszczególnych komisji.