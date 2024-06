ONZ: liczba wewnętrznych uchodźców przekroczyła 10 mln

Jak podano w raporcie IOM 2,8 mln osób musiało uchodzić ze swoich domów przed wybuchem wojny, a 7,1 mln w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Ponad połowa z nich to kobiety, a jedną czwartą stanowią dzieci poniżej piątego roku życia.

"Wyobraźmy sobie wysiedlenie mieszkańców miasta wielkości Londynu. Tak właśnie dzieje się w Sudanie, gdzie ludziom zagraża toczący się konflikt, głód, choroby oraz brutalna przemoc na tle etnicznym i ze względu na płeć" – podkreśliła dyrektorka generalna IOM Amy Pope.

W sumie ok. 12 mln Sudańczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Ponad 2 mln wyemigrowało do sąsiednich państw, głównie do Czadu, Sudanu Południowego i Egiptu.

W Sudanie od kwietnia 2023 r. trwają walki między armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF). Obie te siły przeprowadziły w 2021 r. zamach stanu. Jednak plan włączenia RSF do regularnej armii wywołał rozłam, który doprowadził do wojny domowej w kraju, w którym mieszka blisko 50 mln ludzi.

Szacuje się, że w wojnie zginęło ok. 15 tys. osób, a rany odniosło tysiące innych.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) poinformowała w maju tego roku, że istnieje poważne ryzyko powszechnego głodu i śmierci w zachodniej części Darfuru oraz w innych dotkniętych konfliktem częściach Sudanu, jeśli nie zostanie dostarczona tam pomoc humanitarna. Źródło: PAP