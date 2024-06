Konfederacja rozszerza swoje zasięgi

W ostatnich wyborach do europarlamentu, region Podhala potwierdził swoje prawicowe i konserwatywne sympatie. Mieszkańcy gmin takich jak Jabłonka, Lipnica Wielka, Czarny Dunajec czy Szaflary masowo poparli Konfederację, co stanowi znaczący zwrot w politycznych preferencjach regionu.

Niespodziewany sukces Konfederacji

Choć PiS nadal dominuje w tych rejonach, to drugie miejsce Konfederacji, wyprzedzające Koalicję Obywatelską, jest zaskoczeniem. W wielu gminach, takich jak Raba Wyżna, Spytkowice czy Ochotnica Dolna, partia uzyskała około 20% głosów, co jest wynikiem niemal dwa razy lepszym niż ten osiągnięty przez KO.

"Prawicowe Tradycje Regionu"

"U nas zawsze dominowały poglądy prawicowe i konserwatywne" - można usłyszeć od mieszkańców Jabłonki. "Ludzie przez lata głosowali na PiS. I wielu dalej to robi. Ale też wielu, szczególnie młodszych wyborców, widzi, że PiS to nieudacznicy i jak przychodzi co do czego, to i tak pojadą do Brukseli, gdzie zgodzą się na wszystko." - mówią mieszkańcy.

Młodsze pokolenie wyborców ma dostrzegać słabości PiS, szczególnie w kontekście polityki unijnej, co skłania ich do wyboru bardziej radykalnych opcji, takich jak Konfederacja.

Wpływ znanych osób na wynik

Jednym z kluczowych czynników sukcesu Konfederacji w regionie był start Grzegorza Brauna, lidera jednej z najbardziej konserwatywnych frakcji partii. Braun, znany z kontrowersyjnych działań, takich jak zerwanie ukraińskiej flagi z kopca Kościuszki, zyskał poparcie wielu mieszkańców Podhala.

"On się nie będzie szczypał, czy coś wypada, czy nie, tylko będzie głośno krzyczał, że dzieje się źle" mówi rolnik z Łącka o Grzegorzu Braunie.

Podhale, z jego tradycyjnymi, prawicowymi wartościami, pozostaje "zagłębiem prawicy". Wyniki wyborów do europarlamentu pokazały, że region ten jest silnie konserwatywny, a Konfederacja, dzięki wyrazistym postaciom i klarownym przekazom, zyskuje coraz większe poparcie. Zmiany na politycznej mapie Podhala mogą wskazywać na szerszy trend w skali kraju, gdzie wyborcy, rozczarowani tradycyjnymi partiami, poszukują alternatywnych, bardziej radykalnych opcji.

