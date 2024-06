Muzeum Michała Kajki w Ogródku inauguruje sezon

Spektaklem słowno-muzycznym "Zatopić się w leśnej ciszy" Muzeum Michała Kajki w Ogródku zainaugurowało tegoroczny sezon artystyczny. Do końca lata będzie można słuchać tam koncertów i oglądać spektakle teatralne skierowane do dzieci i dorosłych.

Tegoroczny sezon w Muzeum Michała Kajki w Ogródku rozpoczął się w sobotę (8 czerwca) spektaklem słowno-muzycznym "Zatopić się w leśnej ciszy", podczas którego zostały wykonane m.in. piosenki Lady Punk, Seweryna Krajewskiego, Agnieszki Osieckiej i Jacka Kaczmarskiego oraz wiersze Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Michała Kajki, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i żyjących i tworzących współcześnie poetów związanych z Mazurami, tj. Zbigniewa Chojnowskiego, Wojciecha Kassa.

— Tegoroczny program w naszym muzeum jest skierowany i do mieszkańców Mazur i do gości. Zaplanowaliśmy spektakle dla dzieci i dorosłych oraz koncerty. Poza tymi większymi wydarzeniami zapraszamy do nas na zobaczenie wystawy o Michale Kajce i Mazurach — powiedział kierownik muzeum w Ogródku Michał Misztal.

Tego lata w Ogródku zaprezentują się aktorzy z olsztyńskiego teatru Jaracza ze spektaklem "Wieczny początek", spektakle dla dzieci przygotowały teatry Bajaderka, Katarynka i Delikates.

Muzeum w Ogródku zorganizowane jest w chacie, w której mieszkał najbardziej znany ludowy mazurski poeta Michał Kajka. Kajka był z zawodu cieślą, wiersze pisał z potrzeby duszy. Jego rodzina została opisana przez Melchiora Wańkowicza w książce "Na tropach Smętka".

Muzeum w Ogródku jest filią muzeum w Praniu, które jest poświęcone Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu. Muzeum Kajki jest czynne tylko latem.

(PAP)