Na statkach i platformach wydobywczych wybory wygrała Konfederacja

Zasady głosowania na statkach i platformach wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury. W wykazie na tegoroczne wybory do PE znalazły się trzy statki i cztery platformy wydobywcze i wiertnicze: Baltic Beta, Lotos Petrobaltic, Petrobaltic oraz Petro Giant należące do spółki Lotos Petrobalitc z Grupy Orlen. Dwa statki należą do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - to Dar Młodzieży i Horyzont II, oraz Oceanograf z Uniwersytetu Gdańskiego.

W nocy z niedzieli na poniedziałek PKW podała wyniki wyborów ze wszystkich siedmiu jednostek. Łącznie głosowały na nich 284 osoby z 320 uprawnionych, wśród których najwięcej - 35,56 proc. - poparło Konfederację i jej warszawskich kandydatów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,75 proc., a trzecie miejsce na podium zajęła Trzecia Droga z poparciem 12,68 proc. Dalej znalazł się PiS z wynikiem 11,27 proc. oraz Lewica z wynikiem 6,69 proc. 3 osoby - 1,09 proc. zagłosowały na Bezpartyjnych Samorządowców.

Jak wynika z przepisów, głosujący w obwodach na statkach i platformach wiertniczych głosować mogli na kandydatów wystawionych na warszawskich listach. Najwięcej głosów zgromadziła druga na liście Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik, na którą zagłosowały 44 osoby, drugi był Marcin Kierwiński otwierający listę KO z 33 głosami. Na trzecim miejscu znalazł się Krystian Kamiński z poparciem 31 głosujących.

Lokale wyborcze na statkach organizowane są np., w sali konferencyjnej czy organizacyjnej danej jednostki, wyposażonej w opieczętowaną urnę i symbole narodowe. Jak wynika z Kodeksu Wyborczego (Art. 15 KW), o utworzenie obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich, które znajdują się w podróży w dniu wyborów, można wnioskować spełniając określone warunki: co najmniej 15 wyborców i możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu. Najważniejszym jednak warunkiem jest polska bandera statku. Komisje wyborcze wyznaczane są przez kapitana statku lub kierownika platformy wiertniczej.



red./PAP

bm