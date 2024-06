Dyskusje o arsenale nuklearnym USA

Czy Stany Zjednoczone powiększą arsenał strategicznej broni nuklearnej? O toczących się dyskusjach na ten temat poinformował najwyższy rangą urzędnik ds. kontroli zbrojeń w Białym Domu Pranay Vaddi. Na te słowa zwrocili uwagę dziennikarze "The New York Timesa", którzy podkreślili, że: "To najbardziej wprost wyrażone publiczne ostrzeżenie ze strony USA".