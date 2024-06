Stan konta Igi robi ogromne wrażenie

Iga Świątek zwyciężyła po raz czwarty, a trzeci z rzędu w wielkoszlemowym turnieju tenisistek na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Pokonanie Włoszki Jasmine Paolinii 6:2, 6:1 sprawiło nie tylko to, że Polka umocniła się na czele światowego rankingu. Sukces we French Open to także zysk finansowy 23-letniej raszynianki w postaci 2,4 mln euro czyli ponad dziesięciu milionów złotych.