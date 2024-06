Beata Kempa: wybory do PE mają kluczowe znaczenie dla suwerenności Polski

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia suwerenności Polski – podkreśliła w piątek we Wrocławiu ubiegająca się o reelekcję europosłanka Beata Kempa (Suwerenna Polska).

Europosłanka startująca w wyborach do PE z drugiego miejsca listy PiS w okręgu dolnośląsko-opolskim podsumowała w piątek we Wrocławiu kampanię wyborczą. Jak mówiła, zbliżające się wybory do PE są „kluczowe dla suwerenności Polski”.

Według Kempy, w przyszłej kadencji PE „będziemy obserwować bardzo mocne parcie do zmian traktatowych”. „Postępowe podejście reprezentowane przez grupę Renew Europe oraz socjalistów jest zbyt daleko idące i zmienia diametralnie traktaty. W pierwszej odsłonie dotyczy to zmiany w ogóle zasad funkcjonowanie Komisji Europejskiej co spowoduje, że wypadniemy z procesu decyzyjnego w ważniejszych kwestiach” – mówiła Kempa.

Zdaniem europosłanki ugrupowania opowiadające się za większą integracją UE dążą również do likwidacji prawa weta. „W końcu trzeba też zrewidować pakt migracyjny; w tej wersji nie może on dotyczyć naszego kraju, bo to my przyjęliśmy gigantyczną liczbę uchodźców wojennych z Ukrainy” – zauważyła Kempa.

Europosłanka mówiła też o zmianach jakie, jej zdaniem, powinny zostać wprowadzone w Zielonym Ładzie. „Powinno zostać przesunięte w czasie obowiązywanie wyśrubowanych norm i certyfikatów, powinna zostać wyrzucona dyrektywa budynkowa, ponieważ to doprowadzi do załamania bezpieczeństwa ekonomicznego wielu rodzin w naszym kraju” – podkreśliła.

Kempa wyraziła też nadzieję, że jej grupie politycznej w PE (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) uda się „zablokować wybór” Ursuli von der Leyen na kolejną kadencję przewodniczącej Komisji Europejskiej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca, kiedy wybieranych będzie 53 posłów. Źródło: PAP