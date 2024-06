Jan Miodek, mistrz mowy polskiej, kończy dziś 78 lat

" Może to moja wada, ale nie potrafię – ani w relacjach w pracy, ani jako ojciec czy dziadek. Ale wie pan, podczas pogrzebu mojego ojca najbardziej wzruszył mnie fragment przemówienia, które wygłosił jego następca: „Szanowaliśmy go, lubiliśmy, ale nigdy, w żadnej sytuacji życiowej, nawet kiedy wiedzieliśmy, żeśmy coś zbroili jako jego podwładni, nikt z nas się pana Miodka nie bał”. Myślę, że ze mną jest podobnie. Nie cenię sobie takiego ojca, dziadka czy szefa, który lubi, kiedy się go boją. Dla mnie jest to uczucie okropne ." - mówił profesor Jan Miodek.

Miodek to polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, urodzony 7 czerwca 1946 roku w Tarnowskich Górach. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych popularyzatorów poprawnej polszczyzny w Polsce.

Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie później przez wiele lat pracował jako wykładowca. Obronił tam doktorat oraz habilitację z zakresu językoznawstwa. W 1989 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Za swoje zasługi na polu popularyzacji wiedzy o języku polskim, Jan Miodek został wielokrotnie nagrodzony i odznaczony. Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Profesor Miodek zasłynął jako wybitny specjalista od współczesnej polszczyzny. Jego prace naukowe koncentrują się głównie na zagadnieniach z zakresu poprawności językowej, frazeologii i stylistyki. Jego działalność dydaktyczna i popularyzatorska przyczyniła się do podniesienia świadomości językowej wśród Polaków.

Miodek jest znany przede wszystkim z prowadzenia programów telewizyjnych i radiowych poświęconych językowi polskiemu. Od 1987 roku prowadził program „Ojczyzna polszczyzna” emitowany na antenie TVP. Cykl miał miał na celu popularyzację wiedzy o języku polskim oraz promowanie poprawnej polszczyzny.

W każdym odcinku profesor Miodek omawiał różnorodne zagadnienia związane z językiem polskim. Poruszane tematy dotyczyły m.in. poprawności językowej, etymologii wyrazów, frazeologii, stylu oraz zmian zachodzących w polszczyźnie. W programie często odpowiadał na pytania widzów dotyczące trudnych lub wątpliwych form językowych.

Głównym celem "Ojczyzny polszczyzny" było szerzenie świadomości językowej oraz zachęcanie Polaków do dbałości o poprawność i kulturę języka. Profesor Miodek w przystępny sposób tłumaczył zawiłości językowe, co przyczyniało się do podniesienia poziomu znajomości polszczyzny w społeczeństwie.

Program "Ojczyzna polszczyzna" odegrał ważną rolę w edukacji językowej Polaków. Dzięki niemu wielu widzów zyskało lepsze zrozumienie zasad poprawnej polszczyzny i zaczęło zwracać większą uwagę na sposób, w jaki się komunikują. Profesor Miodek stał się autorytetem w dziedzinie językoznawstwa, a jego programy przyczyniły się do zwiększenia świadomości językowej w Polsce.

"Ojczyzna polszczyzna" pozostaje jednym z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w polskiej telewizji, a Jan Miodek jest uznawany za jednego z najważniejszych popularyzatorów poprawnej polszczyzny.