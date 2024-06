Niedźwiedź zdemolował dom i sterroryzował jego mieszkańców

Rossland znajduje się ok. 380 km na wschód od Vancouver. Właścicielka znajdującego się tam domu układała do snu swoją dziewięcioletnią córkę i jej przyjaciółkę, kiedy usłyszała hałas i zorientowała się, że przyczyną hałasu jest niedźwiedź, który wtargnął do domu.

Wielu Kanadyjczyków, szczególnie w mniejszych miejscowościach, nie zamyka drzwi na klucz i prawdopodobnie wykorzystując to, niedźwiedź dostał się do domu w poszukiwaniu jedzenia. Nie potrafił wyjść i w stresie zaczął niszczyć kolejne pomieszczenia, rozbijając meble i zrywając wykładziny podłogowe. Matka z córką i przyjaciółką zabarykadowała się sypialni i zadzwoniła na 911, telefon alarmowy. Policjanci po przybyciu otworzyli drzwi wejściowe i niedźwiedź uciekł.

„Kolumbia Brytyjska to kraina niedźwiedzi. Nie ma znaczenia, gdzie mieszkasz i gdzie spędzasz czas wolny, nawet na terenach miejskich będziesz blisko niedźwiedzi i miejsc, które zamieszkują” - ostrzega od 30 lat ministerstwo środowiska Kolumbii Brytyjskiej. Co roku media publikują opowieści mieszkańców, którym niedźwiedź zniszczył pojemniki na śmieci czy włamał się do namiotu. Władze Kolumbii Brytyjskiej przypominają, że niedźwiedzie potrzebują dużo jedzenia i kiedy raz się zorientują, że śmietniki i spiżarnie oznaczają jedzenie – zapamiętują to bardzo dobrze.

W Kolumbii Brytyjskiej niedźwiedź próbował nawet w tym roku urządzić gawrę na zimę w piwnicy domu – historię tę w styczniu br. opisywały media.

W ostatnich miesiącach Kanada odnotowała kilka ataków niedźwiedzi, z których część zakończyła się tragicznie. W październiku 2023 roku w Parku Narodowym Banff doszło do ataku grizzly, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Pomimo natychmiastowej reakcji zespołu ratunkowego, trudne warunki pogodowe uniemożliwiły szybki dojazd na miejsce zdarzenia. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, znaleźli martwą parę oraz agresywnego niedźwiedzia, którego uśmiercono dla bezpieczeństwa publicznego​​.

Kolejny incydent miał miejsce w maju 2024 roku w Squamish, B.C., gdzie kobieta została zaatakowana przez czarnego niedźwiedzia podczas spaceru z psem. Na szczęście jej obrażenia nie były groźne dla życia. Władze zamknęły czasowo okoliczne szlaki, aby zapobiec dalszym atakom​.

Statystyki pokazują, że większość ataków niedźwiedzi w Kanadzie ma miejsce w prowincjach Kolumbia Brytyjska i Alberta, gdzie występuje najwięcej czarnych niedźwiedzi i niedźwiedzi grizzly. Ataki niedźwiedzi są stosunkowo rzadkie, a śmiertelne incydenty stanowią jeszcze mniejszy odsetek wszystkich zdarzeń​. redakcja/PAP