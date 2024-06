Szwecja w święto narodowe wita nowych obywateli; kraj wkrótce zaostrzy warunki naturalizacji

Według danych Urzędu ds. Migracji wśród 68 tys. osób, którym w 2023 roku przyznano obywatelstwo, najwięcej jest imigrantów z Syrii (ponad 11,6 tys.), Erytrei (ponad 8,9 tys,), Afganistanu (3,6 tys.), Somalii (2,9 tys.), Indii (2,6 tys,), a następnie Polski (2,3 tys.).

Tegoroczne uroczystości nadania obywatelstwa są ostatnimi, gdy obowiązują liberalne przepisy dotyczące naturalizacji. Od 1 października nie będzie możliwe uzyskanie obywatelstwa przez nastolatków podejrzanych lub skazanych za dokonanie ciężkich przestępstw. Wcześniej młode osoby miały prawo do przyspieszonej procedury.

Rząd proponuje również wydłużenie wymaganego okresu zamieszkania w Szwecji z pięciu do ośmiu lat, a także konieczność zdania egzaminu z języka szwedzkiego oraz wiedzy o społeczeństwie. Decyzje w tej sprawie mają zostać ogłoszone jesienią, a w życie wejdą prawdopodobnie w 2025 roku.

Od 2015 roku w dniu święta narodowego władze szwedzkich gmin zobowiązane są ustawowo do organizacji ceremonii nadania obywatelstwa. Ich gospodarzem jest najczęściej burmistrz miasta lub związany z gminą polityk. Uroczystościom towarzyszą przemowy, występy artystyczne, a także poczęstunek Prinsesstarta (tort księżniczki).

Ustanowione dopiero w 2004 roku święto narodowe Szwecji upamiętnia objęcie królewskiego tronu 6 czerwca 1523 roku przez Gustawa I Wazę, twórcę nowożytnego państwa szwedzkiego. Stało się to po rozwiązaniu Unii Kalmarskiej, zrzeszającej państwa nordyckie. Tego samego dnia w 1809 roku uchwalono również konstytucję Szwecji, w której zagwarantowano trójpodział władzy.

Wcześniej od 1983 roku 6 czerwca obchodzono Dzień Flagi. Sztokholmczycy dzień wolny od pracy spędzają w skansenie, a mieszkańcy innych miast na festynach.

Do tej pory, aby uzyskać obywatelstwo szwedzkie, istniało kilka kluczowych wymagań, które musiały zostać spełnione:

Dokumentacja Tożsamości: Kandydat musi udokumentować swoją tożsamość za pomocą ważnego dokumentu, takiego jak paszport lub dowód osobisty.

Prawo do stałego pobytu: Kandydat musi posiadać prawo do stałego pobytu w Szwecji, które można uzyskać po pięciu latach legalnego pobytu i pracy w tym kraju. W niektórych przypadkach, na przykład dla osób pozostających w związku małżeńskim ze szwedzkim obywatelem, okres ten może być skrócony do trzech lat.

Ciągły pobyt: Okres pięciu lat musi być nieprzerwany, co oznacza, że kandydat nie może opuścić Szwecji na dłużej niż sześć miesięcy w ciągu jednego roku.

Dobre zachowanie: Kandydat musi prowadzić życie zgodne z prawem, terminowo płacić podatki, nie mieć zadłużeń oraz nie być karanym. Służby specjalne, urząd skarbowy i policja przeprowadzają weryfikację kandydata pod tym kątem.

W ostatnich latach zaostrzono przepisy dotyczące uzyskiwania obywatelstwa, co skutkuje większą liczbą odmów, szczególnie ze względów bezpieczeństwa narodowego. Teraz wymagania zostaną zwiększone, co z pewnością przyczyni się do wzrostu odmów.



redakcja/PAP