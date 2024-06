Rodziny zastępcze zostały wyróżnione za swoje szlachetne serca [ZDJĘCIA]

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest obchodzony na terenie całej Polski 30 maja. W województwie warmińsko-mazurskim od 2016 roku z tej okazji organizowana jest Warmińsko-Mazurska Konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa zastępczego, podczas której wręczane są statuetki „Diament Dobroci i Serca” dla rodzin zastępczych.

Celem organizacji spotkania jest nie tylko wsparcie rodzin zastępczych, ale także poprawa jakości funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego oraz wzmocnienie roli pieczy zastępczej wśród instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

Podczas konferencji w auli im. Anny Wasilewskiej swoje przemówienie wygłosił członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego Robert Turlej.

— Tegoroczny dzień rodzicielstwa zastępczego obchodzimy w szczególnym czasie. Można odnieść wrażenie, że system sprawowania pieczy rodziny zastępczej znalazł się w centrum zainteresowania zarówno opinii publicznej, jak i instytucji, które są odpowiedzialne za jego funkcjonowanie. Coraz więcej mówi się o trudnościach tego systemu i coraz bardziej dostrzega się jego potrzeby. Szczególnie potrzebę rozwijania rodzicielstwa zastępczego — powiedział podczas konferencji Robert Turlej.

Dodał, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale samorządów i organizacji pozarządowych prowadzi obecnie intensywne prace związane z wprowadzaniem uregulowań prawnych, które poprawiły wydolność systemu pieczy zastępczej.

Według członka zarządu województwa rodzicielstwo zastępcze jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej szlachetnych funkcji, jakie można pełnić w życiu.

— To wielki trud i wyzwanie, któremu nie każdy jest w stanie sprostać. Potrzeba do tego ludzi pełnych empatii i wrażliwości, a jednocześnie odważnych i gotowych do poświęceń. Właśnie tacy ludzie są wśród nas — zakończył Robert Turlej.

W konferencji wzięła również udział znana aktorka i aktywistka Magdalena Różczka, która od kilku miesięcy prowadzi fundację „Ukochani”, której głównym celem jest znalezienie dzieciom rodzin zastępczych. Wydarzenie odbyło się w akompaniamencie młodych artystów z pracowni piosenki Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

Głównym punktem całego wydarzenia było przyznanie rodzinom zastępczych statuetek „Diament Dobroci i Serca”, które są wyrazem wdzięczności za trud ich codziennej pracy.

Organizatorem wydarzania był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Lista wyróżnionych rodzin zastępczych:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie - Lidia i Wiesław Godziebowie

Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Małgorzata i Krzysztof Rojek

PCPR Bartoszyce – Monika i Piotr Kamińscy

PCPR Braniewo – Stanisława i Jan Subocz

PCPR Działdowo – Krystyna i Kazimierz Kacperowscy

PCPR Elbląg – Ewa Nienadowska

PCPR Ełk – Mariola i Zdzisław Żyluk

PCPR Ełk –Ewa i Edward Moroz

PCPR Giżycko – Monika i Kamil Jakaccy

PCPR Gołdap – Jolanta Nowak

PCPR Iława – Ewelina i Janusz Kalbarczyk

PCPR Kętrzyn – Wiesława i Włodzimierz Dziekońscy

PCPR Lidzbark Warmiński – Katarzyna i Dawid Niedziałkowscy

PCPR Mrągowo – Adrianna i Dariusz Podolak

PCPR Nidzica – Beata i Marek Ziomek

PCPR Olecko – Anna i Bogusław Hrehorowicz

PCPR Olsztyn – Jadwiga i Dariusz Kostyra

PCPR Ostróda – Agnieszka Suchanek – Giszczak i Jacek Giszczak

PCPR Pisz – Elżbieta i Stanisław Galanty

PCPR Szczytno – Teresa Licka



