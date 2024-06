Wilk potrącony przez auto na S7 wrócił na wolność

Wilk, którego w maju potrącił samochód na drodze S7 koło Małdyt, został wypuszczony na wolność po zakończeniu leczenia w specjalistycznym ośrodku. Brzask – jak nazwali go opiekunowie – wrócił do swojej grupy rodzinnej.

O wilku przebywającym w pasie drogowym powiadomili policję kierowcy podróżujący trasą ekspresową S7 w okolicy Małdyt (woj. warmińsko-mazurskie). Ze zgłoszeń wynikało, że zwierzę jest ranne i ma problemy z poruszaniem się. Okazało się, że zostało potrącone przez samochód. Do zdarzenia doszło 11 maja.

Poturbowany drapieżnik został odłowiony i trafił początkowo do Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki. Ponieważ wymagał specjalistycznej pomocy, zespół Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" przetransportował go do Ośrodka Rehabilitacji "Mysikrólik" w Bielsku– Białej, gdzie diagnostyką i leczeniem zajęła się lekarz weterynarii Izabela Całus.

W środę stowarzyszenie poinformowało, że po tym, jak stan zdrowia wilka się poprawił, został zaopatrzony w obrożę GPS-GSM, a następnie odwieziony w rodzinne strony. Brzask – jak nazwali go opiekunowie – został uwolniony 30 maja.

Stowarzyszenie podało również, że przeprowadzone przez nie badania terenowe przy wykorzystaniu telemetrii i fotopułapek pokazały, że po uwolnieniu Brzask natychmiast powrócił do swojej grupy rodzinnej.

"Wszystko wskazuje na to, że uczestniczy w wychowie szczeniąt. Jego aktywność i pobrane w terenie próby genetyczne pozwolą nam ustalić, jaki jest jego status socjalny" – przekazało stowarzyszenie.

Wilk jest w Polsce gatunkiem ściśle chronionym. Jak szacują służby ochrony środowiska, w woj. warmińsko-mazurskim żyje ok. 160 tych drapieżników. W ubiegłym roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymała 18 zgłoszeń o odnalezieniu martwego wilka. W siedmiu przypadkach jako prawdopodobną przyczynę śmierci wskazano kolizję z pojazdem, w dwóch kłusownictwo, a w dziewięciu nie ustalono przyczyny. redakcja/PAP