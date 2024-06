Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczelnia czeka na tegorocznych maturzystów

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wybór kierunku studiów.

Warto wziąć pod uwagę zainteresowania i przyszłościowe zawody, a także ocenę swoich możliwości.

Terminy rekrutacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie są nieprzekraczalne.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie realizowane w języku polskim na UWM:

— rejestracja — od 6 czerwca do 15 lipca, do godziny 15:00,

— opłata rekrutacyjna — do 15 lipca,

— wgranie do IRK skanów dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego — od 24 czerwca do 15 lipca, do godziny 15:00,

— ogłoszenie listy kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia — 18 lipca, od godziny 13:00,

— potwierdzenie zamiaru studiowania przez kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia — do 25 lipca, do godziny 15:00.

Studia stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w języku polskim na UWM:

— rejestracja — od 6 czerwca do 22 lipca, do godziny 15:00,

— opłata rekrutacyjna — do 22 lipca,

— wgranie skanów do IRK dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego — od 24 czerwca do 22 lipca,

— ogłoszenie listy kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia — 25 lipca, od godziny 12:00,

— potwierdzenie zamiaru studiowania przez kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia — do 31 lipca, do 15:00.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzone są również studia w języku angielskim.

Od czwartku (6 czerwca) maturzyści mogą zakładać swoje indywidualne konta w IRK – Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Uzupełnią je, m.in. wprowadzając swoje dane osobowe oraz informacje o ukończonej szkole.

Należy pamiętać, że kandydatura na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie będzie brana pod uwagę tylko po spełnieniu wszystkich warunków dotyczących rekrutacji. Jednym z nich jest opłata rekrutacyjna, którą należy przesłać na indywidualne konto, wskazane przez system IRK.

Pierwsze wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne zaczną pojawiać się 18 lipca od godz. 13, a na studia niestacjonarne – 25 lipca od godz. 12.

Kandydat znalazł się na liście rezerwowej?

26 lipca po godz. 12 zostaną uzupełnione wszystkie listy osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne.

źródło: UWM