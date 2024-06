Jak miewa się turystyka rowerowa na Warmii i Mazurach?

Podczas spotkania nie zabrakło tematów związanych z integracją środowiska działającego na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej, zarówno w ujęciu transportowym jak i rekreacyjnym.

Uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami i wiedzą z zakresu rozwoju mobilności rowerowej, działaniami infrastrukturalnymi i trendami towarzyszącymi tej dziedzinie aktywności turystycznej.

— Inicjatywa powstała po to, by integrować, rozmawiać i przede wszystkim wyciągać wnioski, mogące pomóc w rozwoju wszelkiej aktywności rowerowej naszego regionu. Widzimy trend i rosnącą popularność jazdy na dwóch kółkach, a nasz portal turystyczny Mazury.travel daje nam wszystkim duże pole do popisu. Wykorzystajmy je dobrze — powiedział podczas spotkania marszałek województwa Marcin Kuchciński. -

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, a także środowisk zrzeszających działaczy i miłośników rowerowych.

— Turystyka rowerowa dominuje wśród sposobów spędzania wolnego czasu w naszym regionie. Nasze badania i obserwacje ruchu turystycznego wskazują na wysoką i wciąż rosnącą popularność aktywności rowerowej na szlakach na Warmii, Mazurach i Powiślu — kontynuuje marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Samorząd województwa chce zachęcić samorządy i organizatorów turystycznych do dołączenia do systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie warmińsko-mazurskim, bo widzi potrzebę wdrażania coraz to nowszych rozwiązań usprawniających korzystanie z bogatej propozycji tras i wycieczek rowerowych.

Samorząd województwa chce zachęcić samorządy i organizatorów turystycznych do dołączenia do systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie warmińsko-mazurskim, bo widzi potrzebę wdrażania coraz to nowszych rozwiązań usprawniających korzystanie z bogatej propozycji tras i wycieczek rowerowych.

Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na portalu mazury.travel prowadzi zakładkę Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w naszym regionie, opisanych szerzej w przewodnikach Rowerowe Warmińsko-Mazurskie (do tej pory ukazały się trzy części przewodnika opisujące najciekawsze, a co najważniejsze - sprawdzone pod względem bezpieczeństwa szlaki rowerowe.

Długość opisanych szlaków 2367 km – łącznie 44 szlaki. Jeszcze w tym roku ukaże się Katalog Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie warmińsko-mazurskim.

Źródło: Wrota Warmii i Mazur