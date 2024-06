Zaoferował do wynajęcia apartament w Warszawie, którym nie dysponował

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu realizowali czynności w sprawie oszustwa. Okazało się bowiem, że jeden z mieszkańców oferował w sieci możliwość wynajęcia apartamentu na terenie Warszawy mimo, że nim nie dysponował. 8 listopada na ofertę odpowiedział zamawiający, który wpłacił zaliczkę. Wtedy niestety kontakt z kontrahentem się zakończył.

Przeprowadzone po zgłoszeniu działania operacyjne doprowadziły wałbrzyskich policjantów walczących na co dzień z przestępczością gospodarczą do pozytywnego zakończenia sprawy - informuje kom. Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu. - Wczoraj 20-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu na Piaskowej Górze, a dzisiaj przed południem postawiony został mu zarzut.



Odpowie przed sądem za działania mające na celu osiągnięcie korzyści majątkowej i doprowadzenie pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.