Zaginął Sebastian Gamalczyk z Olsztyna

Policjanci z Olsztyna prowadzą poszukiwania Sebastiana Gamalczyka. Od kilku dni nie ma żadnego kontaktu z mężczyzną po tym, jak wsiadł w samochód i do tej pory nie wrócił.

Trwają poszukiwania Sebastiana Gamalczyka. Mężczyzna w dniu 28 maja 2024 r. około godz. 12:00 wyszedł z domu znajomego w Iławie i odjechał w nieznanym kierunku.

Do chwili obecnej nie wrócił do domu w Olsztynie ani nie nawiązał kontaktu z rodziną i znajomymi. W dniu zaginięcia ubrany był w jeansowe spodenki i koszulkę z długim rękawem koloru białego. Może poruszać się czarnym peugeotem 206 CC o nr rej NO 196AR.



Każdy kto widział zaginionego lub wie, gdzie może on przebywać proszony jest o pilny kontakt z policjantami pod numerami telefonów: 47 731 34 24, 47 731 35 60 lub pod numer alarmowy 112.