Młodzi pacjenci Szpitala Dziecięcego w Olsztynie spędzili czas w towarzystwie czworonogów

W sobotę (1 czerwca) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie odbyła się inauguracja projektu „Czworonożni Komandosi” organizowanego przez Fundację Komandosi Życia. Przewodnicy i trenerzy psów różnych służb oraz organizacji odwiedzili pacjentów Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii.

To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Wśród grupy „Komandosów” znalazła się również st. post. Aleksandra Jurkowska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wraz z psem służbowym Kirą. Policjantka opowiedziała dzieciom o swojej pracy, a jej czworonożny partner chętne poddawał się głaskaniu oraz tuleniu. Mali pacjenci mogli zobaczyć również jak silna więź łączy przewodnika ze swoim psem.

„Czworonożni Komandosi” to grupa zrzeszająca przewodników i trenerów wraz z psami. Idea projektu powstała podczas rozmów z wychowankami domów dla dzieci oraz młodymi pacjentami, którzy na co dzień zmagają się z chorobą nowotworową, przez co są rozdzieleni ze swoimi pupilami. Tęsknota za ukochanym psem stała się inspiracją do stworzenia tej wyjątkowej grupy.