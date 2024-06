Na Warmii i Mazurach rusza sezon kąpielowy. W regionie będzie funkcjonowało nawet 47 kąpielisk

Idealny prezent na Dzień Dziecka. W sobotę ruszył sezon kąpielowy. — W regionie będzie funkcjonowało 47 kąpielisk — poinformował warmińsko-mazurski sanepid. To o trzy kąpieliska więcej niż przed rokiem.

Sezon kąpielowy rozpoczyna się co roku 1 czerwca i trwa do 30 września. Od decyzji organizatorów poszczególnych kąpielisk zależy, czy będą one otwarte przez cały sezon, czy tylko przez jego część.

— W tym roku w woj. warmińsko-mazurskim uchwałami rad gmin zostało wyznaczonych 47 kąpielisk, o trzy więcej niż w poprzednim sezonie — poinformowała kierownik oddziału higieny komunalnej w wojewódzkiej stacji sanepidu Agnieszka Jankowska.

Jak dodała, od 1 czerwca mają ruszyć trzy z nich - nad Niegocinem w bazie harcerskiej w Rydzewie, nad jeziorem Dadaj w Rukławkach i nad jeziorem Bartężek w Tardzie. Pozostałe będą sukcesywnie otwierane przez cały sezon kąpielowy, większość po połowie czerwca. Np. w Olsztynie będą trzy miejskie kąpieliska: dwa nad jeziorem Ukiel a jedno nad Skandą. Zaczną działać w pierwszy dzień wakacji, tj. 22 czerwca.

Służby sanitarno-epidemiologiczne nie wiedzą jeszcze, ile będzie tzw. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, które mogą funkcjonować nie dłużej niż 30 dni w roku. Informacje na ten temat mają spływać na bieżąco od gmin, gdy organizatorzy będą składać wnioski. W poprzednim sezonie było około 40 takich miejsc w regionie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi badanie wody przed otwarciem sezonu kąpielowego, a następnie nie mniej niż trzy razy w sezonie - tak, aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Badania są również prowadzone za każdym razem w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku.

Według danych sanepidu, w trakcie ubiegłorocznego sezonu tymczasowe zakazy kąpieli były wprowadzane w trzech kąpieliskach w województwie - nad Jeziorem Domowym w Szczytnie ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, a na dwóch kąpieliskach nad Ukielem w Olsztynie z powodu zakwitu sinic.

— Zakwity sinic w pojedynczych kąpieliskach zdarzają się co roku. Jeżeli pogoda jest upalna i bezwietrzna oraz panuje duże nasłonecznienie, to namnażanie się sinic jest naturalnym procesem zachodzącym w zbiornikach wodnych — przypomniała Jankowska.

Osoby planujące wypoczynek mogą sprawdzić czystość wody w kąpieliskach w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Można tam znaleźć informacje m.in. o jakości wody, infrastrukturze kąpieliska oraz terminie rozpoczęcia i zakończenia sezonu w wybranym kąpielisku.

